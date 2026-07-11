Modžtaba Chameneí vydal na svém účtu na Telegramu prohlášení u příležitosti pohřebních obřadů za svého otce. „Slibujeme, že pomstíme krev mučednického vůdce i všech mučedníků těchto dvou válek na zločinných a hanebných vrazích,“ uvedl Chameneí.
Text zveřejněný v pátek představuje první prohlášení nového íránského lídra od pohřbu jeho otce.
Během obřadů za bývalého íránského duchovního vůdce Alího Chameneího, který zemřel při leteckém útoku v prvních okamžicích války, padly veřejné výzvy k zabití amerického prezidenta.
Trump proto pohrozil Íránu úplným zničením. Rozkazy již podle něj byly vydány a americká armáda je připravena „zcela zdecimovat a zničit všechny oblasti Íránu“.
„Tisíc raket je namířeno a připraveno k odpálení na Islámskou republiku Írán, přičemž další tisíce budou okamžitě následovat, pokud íránská vláda splní svou hrozbu,“ napsal Trump na své síti Truth Social.
Izrael a Spojené státy zahájily údery proti Íránu 28. února. V dubnu Spojené státy a Írán oznámily klid zbraní, v červnu pak obě země podepsaly memorandum o porozumění, které mělo otevřít cestu k jednání o konečné mírové dohodě.
Od dubnového příměří se však několikrát stalo, že Spojené státy provedly údery na Írán, na což Teherán odpověděl odvetou. Obě strany se navzájem obviňují z porušování dohod.
Bývalý nejvyšší íránský duchovní vůdce Alí Chameneí, zabitý 28. února při prvních izraelsko-amerických úderech na Teherán, byl v pátek nad ránem pohřben ve městě Mašhad na severovýchodě Íránu.
Ani na závěrečném aktu šestidenní série masových smutečních obřadů, poznamenané obnovením úderů USA proti Íránu, se nový vůdce neukázal.
Kde pobývá Modžtaba Chameneí, jehož Shromáždění znalců prohlásilo novým duchovním vůdcem na začátku března asi týden po smrti otce, zůstává pro Íránce záhadou. Od začátku války se na veřejnosti neobjevil. Vydal sice písemná prohlášení, média však nezveřejnila žádnou jeho fotografii, video ani hlasovou nahrávku.
Podle poznatků USA byl při úderu na otce a jeho rodinu vážně zraněn a pravděpodobně i znetvořen. Podle vysoce postavených íránských zdrojů Reuters se zotavuje, ale jeho stav se zatím nezlepšil natolik, aby se mohl ukázat na veřejnosti. Státní bezpečnostní aparát jej navíc nechce vystavit riziku úderu ze strany Izraele či USA.