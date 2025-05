Když se ze Sixtinské kaple vyvalil bílý kouř oznamující, že byl zvolen nový papež, prostřední bratr John Prevost v Illinois zapnul televizi, zavolal své neteři a s úžasem sledovali, když bylo oznámeno jméno jeho bratra, píše agentura AP.

„Začala křičet, protože to je její strýc. Já jsem v tu chvíli nevěřil, že je to vůbec možné, protože je to příliš vzdálené tomu, co jsme si mysleli, že se stane,“ popsal ve čtvrtek Prevost. Hned poté cítil intenzivní pocit hrdosti, že jeho bratr, kardinál Robert Prevost, se stal 267. hlavou katolické církve, čímž se misionář narozený v Chicagu stal prvním papežem ze Spojených států.

„Je to celkem čest; je to jednou za život,“ řekl. „Ale myslím si, že je to docela zodpovědnost a že lidé budou velmi pozorně sledovat, co dělá,“ dodal.

Devětašedesátiletý člen augustiniánského řeholního řádu Robert Prevost, který strávil kariéru službou v Peru, přijal jméno Lev XIV. John Prevost popsal svého bratra jako člověka, který má velký zájem o chudé a o ty, kteří nejsou slyšet. Řekl, že od něj očekává, že bude „druhým papežem Františkem“.

Bratr John je jen o rok starší a pamatuje si, že Robert byl jako dítě dobrým žákem a bavilo ho hrát si na babu i deskové hry jako Monopoly a Riziko.

Sousedka předpověděla, že bude papežem

John v mládí věděl, že jeho bratr bude knězem. Přestože neočekával, že se stane papežem, vzpomíná si, že sousedka to předpovídala, když byl Robert Prevost ještě v první třídě.

„Cítila to, když mu bylo šest let,“ uvedl. „Jak to věděla? Kdo ví. Trvalo to dlouho, ale tady je, první americký papež,“ dodal.

Když Robert Prevost dokončil osmou třídu, odešel do semináře. „Je tu celé období, kdy jsme spolu moc nevyrůstali,“ svěřil se. „Byli jsme spolu v kontaktu jen o prázdninách.“

Dnes si bratři každý den telefonují, říká John Prevost. Robert mu volá a probírají všechno od politiky až po náboženství. John si ale není jist, kolik času bude mít jeho bratr jako nový papež a jak se jim podaří zůstat v kontaktu do budoucna. „Už teď je zvláštní nemít si s kým povídat,“ uzavřel.

„Jednou budeš papežem,“ škádlili ho

„Ležel jsem v posteli, moje žena mě zavolala a křičela: ,Bílý kouř! Bílý kouř!’" vyprávěl nejstarší bratr Louis kalifornské stanici ABC7 News o momentu, kdy zjistil, že se jeho bratr stal nástupcem papeže Františka. Pokračoval, že zapnul televizi a čekal. „Když vyšel kardinál, všichni jsme čekali. A on vyslovil Roberto. V ten moment mi to bylo jasné,“ sdělil Louis.

„Kdybych neležel v posteli a stál, možná bych zkolaboval, protože je to naprosto nečekané,“ dodal s úsměvem bratr. Je mladý, ale má zkušenosti z celého světa, upřesnil.

„Když jsme byli malí, já jsem dělal problémy, ale on byl vždycky ten svatý,“ vyprávěl o dětství nejstarší bratr s tím, že si za to Roberta dobírali. „Ty budeš jednoho dne papež, jsi moc svatý,“ říkali mu. Pár let zpátky, když ho jmenoval František kardinálem, Louise ohromilo, že se to opravdu může stát.