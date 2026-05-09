Nový maďarský parlament zvolil Pétera Magyara premiérem

Autor: ,
  15:14aktualizováno  15:31
Noví poslanci formálně zvolili v sobotu na ustavujícím zasedání parlamentu maďarským premiérem šéfa středopravicové strany Tisza Pétera Magyara. Tisza drtivě zvítězila v dubnových volbách a po 16 letech tak končí éra národně konzervativního premiéra Viktora Orbána. Ten už dříve řekl, že se vzdá poslaneckého mandátu.

Pro Magyara se dnes vyslovilo 140 zákonodárců, 54 bylo proti, jeden se zdržel a čtyři členové parlamentu se hlasování nezúčastnili, napsaly světové agentury.

Tisza ve volbách získala ve 199členném zákonodárném sboru 141 křesel a bude tak mít ústavní většinu, což jí umožní měnit ústavu a prosazovat reformy.

Šéf středopravicové strany Tisza Peter Magyar skládá přísahu jako maďarský premiér během slavnostního ceremoniálu v Budapešti v Maďarsku. (9. května 2026)
Šéf středopravicové strany Tisza Peter Magyar skládá přísahu jako maďarský premiér během slavnostního ceremoniálu v Budapešti v Maďarsku. (9. května 2026)
Lidé se v den inaugurace nově zvoleného maďarského premiéra Petera Magyara shromáždili před parlamentem v Budapešti a oslavovali. Někteří přinesli i vlajku Evropské unie. (9. května 2026)
V den inaugurace nově zvoleného maďarského premiéra Petera Magyara se lidé před parlamentem v Budapešti shromažďovali a oslavovali. (9. května 2026)
8 fotografií

Orbánova strana Fidesz má 52 mandátů a do sněmovny se dostalo také krajně pravicové hnutí Naše vlast (Mi Hazánk) se šesti křesly.

Ustavující zasedání nového parlamentu začalo v Budapešti dopoledne a poslanci nejprve složili přísahy. Následně do čela jednokomorového Národního shromáždění zvolili Ágnes Forsthofferovou, která krátce poté podle agentury AFP nařídila, aby se na budovu instituce po 12 letech vrátila vlajka Evropské unie.

Orbán podle AP v sobotu nebyl mezi nově zvolenými poslanci, kteří skládali přísahu. To se stalo poprvé od vzniku prvního postkomunistického maďarského parlamentu v roce 1990, napsala agentura.

Nyní se očekává, že nový premiér Magyar promluví k příznivcům před parlamentem. Podle AP dříve vyzval Maďary, k účasti na oslavě „změny režimu“ před budovou zákonodárného sboru.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.