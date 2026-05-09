Nový maďarský parlament zvolil Pétera Magyara premiérem

Pro Magyara se dnes vyslovilo 140 zákonodárců, 54 bylo proti, jeden se zdržel a čtyři členové parlamentu se hlasování nezúčastnili, napsaly světové agentury.
Tisza ve volbách získala ve 199členném zákonodárném sboru 141 křesel a bude tak mít ústavní většinu, což jí umožní měnit ústavu a prosazovat reformy.
Orbánova strana Fidesz má 52 mandátů a do sněmovny se dostalo také krajně pravicové hnutí Naše vlast (Mi Hazánk) se šesti křesly.
Ustavující zasedání nového parlamentu začalo v Budapešti dopoledne a poslanci nejprve složili přísahy. Následně do čela jednokomorového Národního shromáždění zvolili Ágnes Forsthofferovou, která krátce poté podle agentury AFP nařídila, aby se na budovu instituce po 12 letech vrátila vlajka Evropské unie.
Orbán podle AP v sobotu nebyl mezi nově zvolenými poslanci, kteří skládali přísahu. To se stalo poprvé od vzniku prvního postkomunistického maďarského parlamentu v roce 1990, napsala agentura.
Nyní se očekává, že nový premiér Magyar promluví k příznivcům před parlamentem. Podle AP dříve vyzval Maďary, k účasti na oslavě „změny režimu“ před budovou zákonodárného sboru.