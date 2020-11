Prezident ‚sjednotitel‘ Joe Biden chce vyléčit Ameriku. Přečtěte si, co plánuje během prvních 100 dní ve funkci

Washington/Praha Nový prezident USA Joe Biden ve svém projevu prohlásil, že je čas vyléčit Spojené státy. Zavázal se, že bude prezidentem všech Američanů a vytyčil si tři priority – boj s pandemií, klimatickou krizí a rasismem. Po končícím prezidentovi Donaldu Trumpovi zdědí nelehkou situaci. Jak přesně chce nová hlava Bílého domu léčit Ameriku a na co by se mohl Biden podle svých priorit zaměřit během prvních 100 dní ve funkci?

Bývalý viceprezident Baracka Obamy Joe Biden svůj plán podle Sky News přirovnal k Rooseveltově „Nové dohodě“, která měla nastartovat zemi po Velké hospodářské krizi v roce 1929.

Biden nečelí pouze ekonomickým výzvám. Bude se muset potýkat s v moderní historii bezprecedentní pandemií, vlnou sociálních nepokojů a nebývale polarizovanou společností. Strategii má jasnou: zbavit se toho, s čím přišel jeho předchůdce Donald Trump. Vrátit se tam, kde jeho bývalý kolega Barack Obama skončil, a na to navázat.

Boj s pandemií

Joe Biden v kampani akcentoval odlišnost svého přístupu ke koronavirové krizi od soka Donalda Trumpa. Nově zvolený prezident v debatách upozorňoval na laxnost Trumpova přístupu, jeho podceňování hrozby a vážné ohrožování zdraví obyvatel. „Někdo, kdo je zodpovědný za takové množství úmrtí, by neměl zůstat prezidentem Spojených států,“ obul se vítěz voleb do Trumpa v poslední prezidentské debatě.

Biden zdůrazňuje roli expertů. Chce vytvořit pracovní tým odborníků, se kterými bude spoluutvářet efektivní strategii. Přední postavou týmu má být podle britského serveru The Telegraph imunolog Anthony Fauci, kterého Trump plánoval propustit z funkce šéfa skupiny Bílého domu pro boj s covidem. Biden zamýšlí sejmout břímě z jednotlivých států a řešit pandemii centrálně.

Nová hlava Bíleho domu chce vytvořit trasovací program, najmout stovky tisíc pracovních sil na jeho provoz a vystavět přinejmenším deset míst v každém státu, kde se občané budou moci zdarma otestovat, píše BBC.

Velkým Bidenovým tématem jsou roušky – můžeme očekávat, že nastupující hlava státu zavede plošnou povinnost jejich nošení, což podle serveru Politico nazývá „vlasteneckou povinností“. Vzhledem k růstu počtu nakažených v USA Biden pravděpodobně přijde s přísnějšími restrikcemi včetně zastavení provozu některých podniků. Nebude to však mít jednoduché, jelikož proti němu stojí velká část Trumpových voličů, kteří považují opatření za zásah do osobních svobod.

Bidenova kampaň sdělila serveru Politico, že prvním konkrétním krokem nového prezidenta bude tlak na Kongres, aby prosadil garantovanou nemocenskou všem pracovníkům, která pokrývá veškeré náklady včetně covid testů. „Nekandiduji s falešným příslibem, že to vše vyřeším lusknutím prstu, ale můžu vám slíbit, že začnu dělat správné kroky hned od prvního dne,“ řekl Biden při své kampani v Delawaru. „Necháme vědu, aby řídila naše rozhodnutí,“ dodal.

Návrat do starých kolejí

Demokraté chtějí obnovit pozici Spojených států jako globálního lídra a otočit kurz diplomacie. „První den, pokud vyhraju, zavolám našim spojencům z NATO a řeknu jim, že jsme zpátky. Jsme zpátky a můžete s námi zase počítat,“ uvedl Joe Biden podle britského Telegraphu. Bývalý senátor bude chtít obnovit mezinárodní vztahy z Obamovy éry. To znamená, že se bude více soustředit na pozici Ameriky v organizacích jako je OSN či Severoatlantická aliance. Nadto plánuje obnovit dohodu s Íránem o jaderných zbraních, kterou Trump zrušil. Dále chce snižovat přítomnost vojsk v zahraničí.

Nově zvolený prezident uvedl, že první den odstraní Trumpem prosazený zákon zvaný „Muslim ban“, který zakazuje vstup obyvatel určitých států do USA. Mimo to plánuje Biden zastavit stavbu Trumpovy zdi na hranicích, reformovat přísné imigrační restrikce, které zamezily mnohým zájemcům získat v USA azyl a vedly k rozdělení stovek rodin imigrantů na hranicích, jak popisuje The New York Times. Tyto zákony dělají podle Bidena z Ameriky „terč posměchu“ a „narušují všechno, čím jsme,“ řekl nastupující prezident v debatě s Trumpem.



Biden slíbil, že se první den okamžitě znovu přidá k Pařížské klimatické dohodě z roku 2016, od které Trump odstoupil. Zelená politika je jednou z jeho priorit, klimatickou krizi podle BBC označuje za „existenční hrozbu“.

Rasismus a klimatická krize

Do roku 2050 chce Biden zemi dovést k uhlíkové neutralitě, plánuje omezit těžbu ropy a zemního plynu. Kontroverzní „frakování“ zakazovat nechce, ale plánuje postupně přecházet k alternativám. „Ropný průmysl zásadně znečišťuje,“ řekl Biden v debatě.

Prosazuje investici 2 biliony dolarů za první volební období do zelené energie a infrastruktury, která má zahrnovat například udržitelné stavby a elektrické dopravní prostředky. „Když mluvím o zelené politice, představuji si nová pracovní místa,“ říká nově zvolený prezident podle Telegraphu.

Biden rovněž slíbil, že během prvních 100 dní v Bílem domě vytvoří novou pracovní skupinu, která se bude zabývat rasismem. Ten vnímá jako problém systému, který je způsoben legislativou, policejními složkami a soudnictvím. Biden odmítá volání progresivních hlasů po snižování financování policie. Naopak chce investovat do vzdělávacích programů a najímat příslušníky složek s tlakem na větší diverzitu. Podporuje zákony, které mají umožnit jednodušší žaloby za činy motivované rasovou diskriminací.

V tomto bodě bude předním hlasem jeho viceprezidentka Kamala Harrisová. „Biden může pomoci ukázat, jak Američané přemýšlí a vypořádávají se s nevědomými rasovými předsudky,“ říká newyorský profesor Brian Purnell pro The Conversation. „Boj se systémovým rasismem bude však pomalý a nesnadný,“ dodává profesor.

Systémové kroky

Další výrazné změny kurzu, které Biden plánuje, se týkají ekonomiky. Nově zvolený prezident navrhuje zvýšení daní pro občany s příjmy nad 400 000 dolarů za rok s postupnou progresí, podporuje i zvýšení daně z korporací. Biden prosazuje investice do veřejných služeb a usiluje o navýšení plošné minimální mzdy.

Z vybraných daní plánuje financovat svůj zelený program a zdravotnickou reformu. Po celou dobu kampaně plédoval za program Obamacare a chce ho rozšířit tak, aby bylo pojištěno nejméně 97 % Američanů. Biden zamýšlí dát všem obyvatelům možnost sjednat si státní zdravotní pojistku, která bude alternativou k nabídkám soukromých pojišťoven, odmítá však návrhy progresivních demokratů na univerzální státní pojištění. Dále chce podle amerického serveru Politico snižovat poplatky za studium na amerických univerzitách.

K dlouhodobějším programovým bodům patří i zákaz vlastnictví automatických a poloautomatických zbraní, kromě toho omezení počtu zbraní, které si mohou občané koupit. Dále Biden oznámil investice do výzkumu o souvislostech prodeje zbraní a násilí ve Spojených státech. Mimo to navrhne centrální zrušení trestu smrti.



Změny však nepřijdou okamžitě, poražený Trump zůstane v Oválné pracovně do 20. ledna. Nově zvolený Biden se bude muset vypořádat s předáním moci od současného prezidenta, který se místa v Bílém domě podle posledních informací jednoduše vzdát nechce. Pokud se kandidátům demokratů v lednovém druhém kole voleb nepodaří získat oba mandáty v Georgii, bude Bidena čekat nelehký úkol přesvědčovat o svých programových bodech republikánský Senát.