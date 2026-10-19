Květen až červen 1968
Takzvané pařížské jaro, jehož bezprostředními důvody byly zkostnatělé poměry na univerzitách, vypuklo 2. května 1968. Rozbuškou už několik týdnů doutnajících studentských protestů se ten den stalo uzavření univerzity na pařížském předměstí Nanterre. V reakci obsadili studenti Sorbonnu, kterou pak policisté násilím vyklidili. Následovaly demonstrace v ulicích a další střety s policií. Nejostřejší byla takzvaná noc barikád z 10. na 11. května, kdy se Latinská čtvrť proměnila v bojiště. Stovky lidí byly při nepokojích zraněny a na 500 studentů zatčeno.
Ke studentům se přidaly odbory, které 13. května vyhlásily největší generální stávku v historii země. V dalších dnech se protesty rozšířily i do dalších měst. Situaci uklidnil až 30. května Charles de Gaulle, když oznámil vypsání předčasných parlamentních voleb. Ty sice 23. června 1968 skončily drtivým vítězstvím vládních stran, ale pozice prezidenta de Gaulla už byla nezvratně podlomena. V dubnu 1969 se konalo referendum o regionální a senátní reformě a prezident ho spojil s otázkou svého setrvání v úřadu (i když mu mandát končil až v roce 1973). Těsně prohrál a den nato opustil Elysejský palác.
Červenec až říjen 1981
V červenci 1981 vypukly nepokoje v lyonské čtvrti Les Minguettes, obývané především lidmi ze severní Afriky. Mladí, často nezaměstnaní obyvatelé zde provozovali takzvaná rodea, při nichž kradli automobily, poté s nimi závodili a následně je zapalovali. Zničeno bylo asi 250 vozů. Nepokoje se rozšířily také do dalších lyonských čtvrtí Vénissieux a Vaulx-en-Velin a přerostly ve vykrádání a vypalování obchodů a také ve střety s policií. Pro násilnosti se vžil termín „horké léto v Les Minguettes“ a jednalo se o jednu z prvních větších rebelií lidí s přistěhovaleckými kořeny na francouzských předměstích.
Říjen až listopad 2005
Rozsáhlou sérii nepokojů s projevy vandalismu a žhářství a střety s policejními jednotkami rozpoutala 27. října 2005 smrt dvou mladíků z přistěhovaleckých rodin, které zabil proud v elektrickém rozvaděči. Úřady odmítly, že by je předtím pronásledovala policie. Nepokoje se z pařížského předměstí Clichy rychle rozšířily i do dalších měst – Lille, Rouenu, Rennes, Dijonu, Toulouse či Marseille. Na části území byl 8. listopadu vyhlášen výjimečný stav, který nakonec trval tři týdny. Tehdy největší pouliční násilnosti od bouří v roce 1968 skončily 17. listopadu 2005. Zúčastnilo se jich na 25 tisíc lidí, z nichž bylo přes 2800 zatčeno. Dva lidé při protestech zemřeli a zraněno bylo 126 policistů.
Březen až duben 2006
Statisíce studentů po celé Francii protestovaly proti zavádění nového typu pracovních smluv (CPE), který umožňoval propustit mladé lidi v dvouleté zkušební lhůtě bez udání důvodu. Na několika místech policisté proti demonstrantům použili slzný plyn. K protestům se přidávaly i univerzity, které vyhlásily stávkovou pohotovost. Do pařížských ulic vyšlo 28. března 2006 podle odhadů až 700 tisíc lidí a na 600 osob bylo zatčeno. Vláda nakonec kontroverzní zákon stáhla.
Listopad 2018 až červen 2020
Protesty spojené s takzvaným hnutím žlutých vest. Demonstrace začaly v polovině listopadu 2018 a pokračovaly každou sobotu až do léta 2019, protesty se konaly i později. Původně byl hněv namířen proti plánovanému zdražení pohonných hmot, postupně se ale cíle hnutí měnily a žluté vesty začaly kritizovat i různé aspekty reformní politiky prezidenta Emmanuela Macrona. Protestujícím vadila rostoucí nerovnost a to, že jejich příjmy stagnují, zatímco životní náklady stoupají. Prezident na začátku prosince 2018 přistoupil na původní hlavní požadavek zrušit chystané zdanění pohonných hmot a slíbil opatření zaměřené na zvýšení kupní síly a debatu o požadavcích demonstrantů. Protesty žlutých vest zastavily také obecně zelenou reformu a podařilo se je utlumit až v době začínající pandemie covidu.
Leden až červen 2023
Masivní demonstrace vyvolala Macronova důchodová reforma, která mimo jiné posunula věk odchodu do důchodu o dva roky na 64 let. Protesty postupně slábly, ale na poslední demonstrace 6. června dorazilo po celé zemi podle pořádajících odborů CGT na 900 tisíc lidí, z toho třetina v Paříži. Opakované střety během protestů i útoky na kanceláře místních a celostátních představitelů vyvolaly debatu o tom, zda v zemi roste nesnášenlivost a náchylnost k násilí. Při jednom z kol stávek demonstranti například zablokovali pařížské letiště a ochromili železniční dopravu. Loni francouzská vláda odložila zvyšování důchodového věku z 62 na 64 let do ledna 2028.
Od října 2023
Protesty zemědělců, které s různou intenzitou trvají již tři roky, provázejí násilné střety s policií a vyžádaly si i dva lidské životy. Francie je největším zemědělským producentem v Evropské unii, protesty jsou podle vůdců demonstrací zaměřeny na nízké ceny potravin a nadměrnou byrokracii. Mnozí francouzští zemědělci také tvrdí, že čelí rostoucímu tlaku ze strany maloobchodníků na snižování cen, což ohrožuje jejich živobytí. Farmáři protestují i proti dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a jihoamerickými zeměmi sdruženými v organizaci Mercosur, která má vytvořit největší zónu volného obchodu. Zemědělci z Francie i dalších zemí EU se však obávají, že se budou na evropský trh dostávat levnější potravinářské produkty, kterým nebudou schopni konkurovat.
Září 2025
Loni v polovině září po celé Francii vyšly do ulic tisíce demonstrantů, aby pod heslem hnutí Bloquons tout (Blokujme všechno) protestovaly proti politice prezidenta Emmanuela Macrona a proti úsporným opatřením, vysokým životním nákladům a nerovnosti. Mezi požadavky demonstrujících byla i daň pro nejbohatší. Protestující narušovali dopravu, zapalovali popelnice a někde se střetli s policií. O několik dní později propukly protesty proti plánovaným škrtům v rozpočtu na další rok, které organizovaly odbory a kterých se podle úřadů zúčastnilo asi půl milionu lidí. Při protestních akcích bylo zadrženo na 1000 lidí.
Od září 2026
Stávky a protesty studentů středních škol začaly 18. září a zapojily se do nich stovky tisíc lidí. Středoškoláci si stěžovali na zchátralé školní objekty, přeplněné třídy, nedostatek učitelů a podfinancování školství. K 6. říjnu bylo podle francouzského ministerstva spravedlnosti zadrženo přes 6800 lidí.
Demonstrace eskalovaly v sobotu 17. října, kdy souběžně s demonstracemi proti rostoucím životním nákladům, cenám pohonných hmot či zhoršující se kvalitě veřejných služeb vypukly v řadě francouzských měst nepokoje; skupiny maskovaných útočníků rabovaly obchody, zakládaly požáry a útočily na veřejné budovy i policii.
Jistým symbolem násilností ze 17. října bylo shoření radnice v Limoges z roku 1883. Sobotních protestů se zúčastnily statisíce lidí (podle organizátorů až 800 tisíc); policie podle úřadů zadržela 2397 osob, v samotné Paříži bylo podle policie zatčeno rekordních 855 lidí. Okolo 1000 policistů utrpělo zranění.
Francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez podal kvůli víkendovým násilnostem v ulicích měst demisi. Prezident Emmanuel Macron ji nepřijal, uznal však, že úřady podcenily přípravu, a vyzval ministra k přijetí nových opatření proti násilníkům.