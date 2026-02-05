„Poprvé za více než půl století jsme se ocitli ve světě bez jakýchkoliv závazných limitů na strategické jaderné arzenály Ruské federace a Spojených států,“ uvedl Guterres v prohlášení. Konec smlouvy „nemohl přijít v horší čas - nebezpečí použití jaderných zbraní je nejvyšší za celá desetiletí,“ upozornil. Rusko na začátku války proti Ukrajině, kterou rozpoutalo v únoru 2022, naznačilo, že by mohlo použít taktické jaderné zbraně.
Spojené státy a Rusko by se mohly poprvé od studené války pustit do nekontrolovaného závodu v jaderném zbrojení. Bez smlouvy Nový START totiž nebudou platit žádná omezení pro jaderné arzenály dlouhého doletu, poprvé od doby, kdy Richard Nixon a sovětský vůdce Leonid Brežněv v roce 1972 podepsali dvě historické dohody během vůbec první cesty amerického prezidenta do Moskvy. Smlouvu Nový START v roce 2010 podepsali v Praze tehdejší prezidenti USA Barack Obama a Ruska Dmitrij Medveděv.
Šéf Kremlu Vladimir Putin navrhl, aby smlouva byla o rok prodloužena, což americký protějšek Donald Trump loni v říjnu označil za „dobrý nápad“. Nicméně AFP připomíná, že žádná jednání po jeho vyjádření nenásledovala. Šéf americké diplomacie Marco Rubio ve středu řekl, že Trump o této věci rozhodne později a zopakoval, že by měla být uzavřena nová smlouva, k níž by se připojila i Čína.