Nový vůdce v čele IS. Bagdádí údajně už v srpnu nominoval svého nástupce

Washington Teroristická organizace Islámský stát (IS) již má nového vůdce a je možné, že abú Bakr Bagdádí, který o víkendu přišel o život při americké vojenské akci na severu Sýrie, toto radikální uskupení už nevedl. Napsal to americký list Newsweek s odvoláním na propagandistickou agenturu islamistů Amak. Novým vůdcem by měl být Abdalláh Kardáš, známý též jako hadži Abdalláh Afari.

Podle prohlášení připisovaného oficiální agentuře Islámského státu Amak, které však organizace veřejně nepotvrdila, Bagdádí už v srpnu Kardáše pověřil, aby řídil „muslimské záležitosti“.

Zákulisí tajné vojenské akce. Odpálit se měly i Bagdádího ženy, nejvážněji zraněným členem jednotek USA byl pes Nejmenovaný regionální zpravodajský činitel Newsweeku řekl, že Kardáš, o němž se ví jen málo, ale který za diktátora Saddáma Husajna býval důstojníkem irácké armády, měl převzít úlohu Bagdádího. Význam Bagdádího byl přitom v době jeho úmrtí výrazně menší. Podle uvedeného zpravodajského činitele role vlivného tvrdého duchovního se stala do značné míry symbolickou. „Bagdádí byl loutka. Neúčastnil se operací ani každodenních aktivit. Všechno, co Bagdádí dělal, bylo, že říkal ‚ano‘ nebo ‚ne‘ - nic neplánoval,“ řekl citovaný zdroj. Bomba v autě na severovýchodě Sýrie zabila nejméně tři civilisty. K útoku se přihlásil Islámský stát Kardáš pochází z města Tal Afar na severozápadě Iráku a v Mosulu studoval islámské vědy. V roce 2003 jej údajně při invazi do Iráku zajali američtí vojáci a drželi ve věznici Camp Bucca na jihu Iráku. Před vstupem do Islámského státu byl Kardáš podle některých informací náboženským vůdcem v teroristické síti Al-Káida.