Českého potápěče v Aucklandu vtáhl pod hladinu lodní šroub, vyvázl se zraněními

Profesionální potápěč Michal Kováč prováděl ve středu odpoledne údržbářské práce na trajektu SeaLink v aucklandském přístavu Half Moon Bay. Pořizoval fotografie trupu lodi kamerou GoPro.

Posádka trajektu, pod nímž Kováč pracoval, však nevysvětlitelně náhle spustila motor. „Vylézal z vody a najednou ho stáhla zpět pupeční šňůra (hadice přivádějící pod vodu mimo jiné vzduch). Je zázrak, že přežil,“ uvedla pro novozélandský server Kováčova manželka Gillian.

Třicetiletý Čech má zlomených pět žeber, řezné a tržné rány a v současné době je na jednotce intenzivní péče. Ve středu podstoupil operaci a lékaři očekávají, že se zotaví. „Vzhledem k okolnostem se všichni doktoři shodují, že je zázrak, že to zvládl, protože většinou něco takového nepřežijete,“ řekla manželka zraněného.

Do vody za Kováčem skočili kolegové a vytáhli ho. „Jeden z nadřízených mu poskytl umělé dýchání. Pak ho odvezli na pohotovost do nemocnice Middlemore,“ doplnila manželka potápěče. Také dodala, že manžel už s ní komunikoval, trpí ovšem velkými bolestmi.

„Je to pro něj velmi bolestivé. V hrudníku se mu usadila voda, kterou mu lékaři v noci odsávali,“ řekla. Kováč si navíc celý incident nepamatuje. „Pamatuje si jen to, že někomu předal kameru, a že to s ním pár vteřin škubalo. Jsem z celého incidentu trochu rozrušená, protože takové věci by se neměly dít,“ doplnila Gillian.

Michal Kováč se komerčnímu potápění v Aucklandu věnuje už roky. Úřady nehodu momentálně vyšetřují.