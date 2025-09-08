Policie po Phillipsovi pátrala od chvíle, kdy v prosinci 2021 uprchl se svými dětmi, nyní devítiletou Ember, desetiletým Maverickem a dvanáctiletou Jaydou, do divočiny po sporu s jejich matkou o opatrovnictví.
Několik let přežívali v divočině a pravděpodobně se nikdy nevzdálili daleko od odlehlé venkovské osady Marokopa na Severním ostrově, kde žili předtím. Úřady je ale navzdory apelům matky, tlaku veřejnosti a občasnému spatření lidmi celou dobu nedokázaly najít. Spekulovalo se o tom, že jim někdo z místních mohl pomáhat.
V pondělí se Phillips pokusil vyloupit obchod s potřebami pro farmáře ve městě Piopio v oblasti Waikato. Policie se o tom dozvěděla kolem 2:30 místního času a na nedaleké silnici kolem 3:20 nastražila hroty, aby podezřelého zastavila. Phillipsova čtyřkolka, na níž jel i s dcerou, skutečně přes hroty přejela a muž poté začal střílet na zasahujícího policistu.
„Náš policista byl zasažen do hlavy. Okamžitě padl k zemi,“ uvedla úřadující zástupkyně šéfa novozélandské policie Jill Rogersová. Policista byl operován a očekává se, že přežije.
Další hlídka, která dorazila na místo, pak Phillipse zastřelila. Dvanáctiletá dcera z přestřelky, po níž se na čtyřkolce a v jejím okolí našlo několik střelných zbraní, vyvázla nezraněna. Podle novozélandských médií pak strážcům zákona pomohla najít dvě zbývající děti, k jejichž kempu hluboko v lesích se policie dostala kolem 16:30 místního času, tedy nedlouho předtím, než měly teploty klesnout k bodu mrazu. Našla je nezraněné.
Matka dětí, o níž média informují jen jako o Cat, v prohlášení uvedla, že v ní události pondělního ráno vyvolaly vlnu složitých emocí. „Velmi nám chyběly každý den po téměř čtyři roky a těšíme se, že je přivítáme doma s láskou a péčí,“ podotkla k dětem.
„Vědět, že děti jsou v bezpečí a dostává se jim péče po téměř čtyřech letech, je absolutní úleva,“ sdělila zase Rogersová.
Novozélandský premiér Christopher Luxon mluvil po smrti Phillipse o „ponurém dni“ pro ostrovní stát a ještě před nalezením zbývajících dvou dětí vyjádřil přesvědčení, že všichni Novozélanďané na děti myslí. „Tohle si nikdo nepřál a myslím, že to je shodný pocit všech lidí na Zélandu,“ řekl.
Na otázku, jestli policie v případu postupovala správně, poznamenal, že „v pravý čas bude nutné položit řadu otázek, ale dnešek tím dnem není“. Dodal však, že očekává „různá vyšetřování“.