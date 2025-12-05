Zloděj spolkl bondovské Fabergého vejce. Policie čekala šest dní, až z něj vyjde ven

Autor: ,
  10:05aktualizováno  10:05
Novozélandská policie zajistila vzácný přívěsek klenotnické firmy Fabergé inspirovaný filmem Jamese Bonda, který zloděj před šesti dny spolkl ve zlatnictví v Aucklandu. Ke šperku a zároveň předmětu doličnému se policie dostala jen díky trpělivému čekání a přirozeným procesům zlodějova zažívacího traktu.
Novozélandská policie zajistila vzácný přívěsek klenotnické firmy Fabergé,...

Novozélandská policie zajistila vzácný přívěsek klenotnické firmy Fabergé, který zloděj spolkl ve zlatnictví v Aucklandu. (4. prosince 2025) | foto: Profimedia.cz

Bugatti ve spolupráci s klenotnickou společností Asprey přichystalo 111kusovou...
Fabergého vejce patří k žádaným klenotům na výstavách – toto zavítalo do...
Velikonoční „Fabergého“ vejce zdobené ručně vkládanými kameny
Fabergého vejce s ukrytou kopií královédvorské Galerie minerálů zhotovil...
9 fotografií

Ukradený přívěsek byl z limitované edice v podobě Fabergého vejce, které inspirovala bondovka Chobotnička z roku 1983. Novozélandská policie v pátek zveřejnila fotografii, na níž ruka v rukavici drží zajištěný šperk i s řetízkem a kupodivu i nedotčenou cenovkou, podle níž se vejce prodává za 33 tisíc novozélandských dolarů (asi 395 tisíc korun).

Podezřelý muž, jehož jméno zprávy neuvádějí, byl zatčen v klenotnictví Partridge Jewelers v Aucklandu 28. listopadu krátce po údajné krádeži. O den později byl předveden před soud, kde se k obvinění z krádeže nijak nevyjádřil. Od té doby byl v policejní vazbě pod nepřetržitým dohledem policistů, kteří čekali, až se objeví důkaz jeho činu.

Na webových stránkách obchodu se uvádí, že vejce, jedno z pouhých padesáti kusů, bylo vyrobené ze zlata a ozdobené zeleným smaltem společně se 183 diamanty a dvěma safíry. Přívěsek se dá otevřít a uvnitř čeká malé překvapení – chobotnička z 18karátového zlata zdobená bílými diamantovými přísavkami a černýma diamantovýma očima.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.