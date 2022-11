Novozélandská premiérka uvázla na Antarktidě. Zachránili ji Italové

„Prastará novozélandská letadla se rozpadají na kusy. Aktuálně máme štěstí, pokud se vůbec odlepíme z asfaltu, natož abychom se bránili,“ prohlásil opoziční poslanec James McDowall poté, co premiérku znovu zradil vládní letoun. Naposledy ji nechal na holičkách při oficiální návštěvě Antarktidy minulý týden.

Tamní výzkumná stanice Scott Base oslavila pětašedesát let od svého založení a Ardernová se rozhodla být u toho. Její vláda na rekonstrukci areálu před časem poslala 344 milionů novozélandských dolarů (zhruba pět miliard korun). Pro premiérku byla navíc návštěva historické chaty polárního badatele Ernesta Shackletona splněný sen.

Proslulý vědec byl v dětství jejím hrdinou, prozradila. Málem se však ani nedostala do cíle. Během její vůbec první státní cesty na Antarktidu se počasí zkazilo natolik, že si piloti nebyli jistí, zda padesát let starý stroj bude umět v tamních podmínkách přistát. Letadlo proto v polovině osmihodinové trasy otočili a vypůjčili si americký letoun C-17.

A když pak premiérka měla odletět zpět do rodné země, její letadlo selhalo podruhé. Kvůli poruše musela na Antarktidě strávit o jednu noc víc, než bylo v plánu. Nakonec ji domů dopravil stroj italského letectva C-130 Hercules a premiérka návštěvu komentovala pouze v superlativech. Druhý trapas krátce za sebou ovšem přitáhl pozornost Novozélanďanů k vlastnímu chátrajícímu letectvu.

Ostrovní stát stejně jako mnohé jiné země včetně Česka nedává na armádu ani dvě procenta HDP, v roce 2020 to bylo 1,56 procenta. Velitel novozélandských ozbrojených sil Kevin Short také loni podle listu The Times přiznal, že v ostrém konkurenčním prostředí by obstály jen tři složky armády: dvě fregaty, padesát let starý námořní hlídkový letoun P-3 Orion a elitní vojenská jednotka SAS.

S podobnými příhodami se navíc novozélandští politici setkávají už léta. Třeba v roce 2016 tehdejší premiér John Key musel po návštěvě Indie zůstat o něco déle v Austrálii, protože se kvůli technickým potížím pilotům dvakrát za sebou nepodařilo vzlétnout. Letos v srpnu zase uvázla třicetičlenná delegace včetně ministra obrany Peenia Henareho na Šalamounových ostrovech.

Sama premiérka Ardernová už také v minulých letech zůstala kvůli poruše letadla nejméně dvakrát v Austrálii. A když se v červnu vracela z oficiální návštěvy Bílého domu, rozbil se vládní, třicet let starý Boeing 757 a předsedkyně vlády musela letět komerčním spojem.

Ardernová už se také párkrát přidala ke svým zahraničním kolegům. Z pohřbu britské královny Alžběty II. se tak například „svezla“ s kanadským premiérem Justinem Trudeauem, zatímco její snoubenec Clarke Gayford se musel spolehnout na výpomoc australského letectva.