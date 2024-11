Nemělo se to stát. Novozélandský premiér se omluvil za zneužívání dětí v ústavech

Omluva navazuje na civilní vyšetřování, které podle letošních závěrů zjistilo bezprecedentní rozsah provinění. V novozélandských státních a církevních ústavech bylo v letech 1950 až 2019 zneužito přes 200 000 lidí. Nejčastěji zneužívání čelily děti od pěti do 17 let a mezi nejběžnější formy patřilo fyzické či sexuální zneužívání či elektrické šoky.

„Bylo to hrozné. Lámalo to srdce. Bylo to špatné. A nikdy se to nemělo stát,“ řekl podle agentur premiér. Jménem vlády pětimilionové země se za prožitá příkoří omluvil obětem i jejich blízkým.

Vláda podle něho plní doporučení komise, která se vyšetřováním nelegálních praktik zabývala. Kabinet mimo jiné přichystal nová zákonná pravidla, která mají zlepšit situaci lidí v ústavech a zabránit tomu, aby se podobné věci opakovaly.

Zneužívání podle vyšetřovací zprávy pocítila více než třetina z celkového počtu 655 000 osob, které od 50. let minulého století prošly na Novém Zélandu ústavní péčí jako jsou sirotčince, domovy pro postižené či psychiatrické léčebny. Jednou z nejmladších obětí byl teprve devítiměsíční kojenec a nejstarší bylo v době zneužívání dvacet let.

Nejvíce podle zprávy pravděpodobně trpěly maorské děti, které tvoří 69 procent obyvatel ústavů a přibližně čtyři pětiny zneužitých dětí v ústavní péči jsou právě Maorové. Představují přitom jen 16 procent novozélandské populace. Některé nábožensky orientované instituce se snažily „očistit“ kulturní identitu Maorů ve své péči prostřednictvím sexuálního a fyzického zneužívání, uvádí vyšetřovací zpráva.