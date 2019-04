Novým japonským císařem se stal Naruhito. Jeho otec abdikoval ze zdravotních důvodů

Naruhito Naruhito je nejstarším synem císaře Akihita a císařovny Mičiko, od 23. února 1991 byl korunním princem. Japonského trůnu se Naruhito jako 126. císař ujal 1. května o půlnoci místního času (úterý v 17:00 SELČ), den po abdikaci svého otce ze zdravotních důvodů. V Japonsku zároveň skončilo období Heisei, tedy "všudypřítomný mír" a začala éra Reiwa, jejíž název se překládá jako "krásná harmonie". Naruhito nástup na chryzantémový trůn formálně potvrdí na středeční ranní ceremonii, které se podle tradice nesmí účastnit ženské příslušnice císařské rodiny, tedy ani Naruhitova choť Masako a dcera Aiko.

V červnu 1993 se oženil s diplomatkou Masako Ówadovou a stejně jako jeho otec přivedl do nejstarší císařské dynastie na světě dívku neurozeného stavu. Na svatební cestu jeli novomanželé do starobylého města Nara, aby ve svatyni pozdravili bohyni Amaterasu, pramáti císařské dynastie. Osm let po svatbě, v prosinci 2001 se páru narodila dcera, princezna Aiko Tošinomija. Po jejím narození v japonské monarchii stále chyběl mužský následník trůnu, což podnítilo hnutí za změnu nástupnických zákonů. Krize se vyřešila, když se Naruhitovu mladšímu bratrovi, princi Akišinovi, a princezně Kiko narodil v roce 2006 syn Hisahito. Ten je nyní druhý v pořadí následnictví japonského trůnu.

V 80. letech podle médií Naruhito tvořil pár s americkou herečkou Brooke Shieldsovou. Svoji budoucí manželku Masako poznal na recepci na počest španělské princezny Eleny v roce 1986. Princovu žádost o ruku přijala Masako až napotřetí, když Naruhito údajně argumentoval tím, že stát se korunní princeznou je jen "jinou formou diplomacie".

Narodil se 23. února 1960. Vystudoval historii na filozofické fakultě univerzity Gakušúin, z Oxfordské univerzity, kde od roku 1983 studoval hospodářské dějiny a právo, si v roce 1991 odvezl titul doktora občanského práva. Angažuje se v problematice ochrany životního prostředí, vodního hospodářství a námořní dopravy.

Jako člen japonské císařské rodiny již v mládí hodně cestoval po světě. V roce 1985 byl na neoficiální pětidenní návštěvě Prahy, Českého Krumlova a dalších historických měst. Je údajně znalcem a obdivovatelem české hudby. V červnu 2017 se v Tokiu setkal s tehdejším českým premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD).

V březnu 2005 zahájil jako čestný předseda světovou výstavu Expo v japonské prefektuře Aiči. V roce 2012 na dva týdny převzal veškeré povinnosti svého otce během Akihitovy operace srdce a následné rekonvalescence.Mezi jeho záliby patří hudba - hraje na housle a violu -, horolezectví a tenis.