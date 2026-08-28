Novým norským králem je Haakon VIII., na jeho choť praskly vztahy s Epsteinem

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  10:14
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Norský korunní princ Haakon Magnus (53), který se po úmrtí svého otce Haralda V. ihned stává novým norským panovníkem, bude vládnout pod jménem Haakon VIII. Jediný Haraldův syn se stal korunním princem po nástupu svého otce na trůn v roce 1991 a nyní již dva roky svého otce, kterého sužovaly zdravotní potíže, zastupoval v jeho královských povinnostech.

Haakon také zastává vysoké hodnosti v norských ozbrojených silách a angažuje se v celé řadě filantropických a mezinárodních iniciativ. A po vzoru svého otce se rovněž oženil s neurozenou „ženou z lidu“.

Norská korunní princezna Mette-Marit a korunní princ Haakon v Oslu (24. března 2026)
Norský korunní princ Haakon a korunní princezna Mette-Marit přijíždějí do Národní nemocnice v Oslu, kde je hospitalizován král Harald V. (27. srpna 2026)
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Mette-Marit nebyla potenciální královnou, jak si ji řád a tradice představovaly. To bylo zjevné. Přesto se princ Haakon s dívkou, pro kterou bylo v mládí „důležité žít naopak tomu, co bylo přijatelné“, jak prohlásila, vzali.
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Haakon představuje čtvrtou generaci vládnoucí norské královské rodiny. Narodil se 20. července 1973 v Oslu jako jediný syn a mladší dítě korunního prince Haralda a korunní princezny Sonji, jeho dědečkem byl král Olav V. Při narození dostal jméno Haakon Magnus.

Haakon je tradiční jméno, používané norskými králi, a jeho pradědeček z otcovy strany vládl pod jménem Haakon VII. Král Olav V. zemřel 17. ledna 1991, poté nastoupil na trůn Haakonův otec jako král Harald V. a Haakon se stal korunním princem. Od té doby již příležitostně otce zastupoval, když byl král nemocný nebo na cestách, a od jara 2024 kvůli zhoršenému zdraví panovníka převzal většinu královských povinností.

Nastupujícího krále se již nedotkla novelizace norské ústavy z roku 1990, která zavedla absolutní primogenituru, což znamená, že v pořadí nástupnictví má přednost nejstarší dítě, bez ohledu na pohlaví. Haakon má sice o necelé dva roky starší sestru Märthu Louisu, ale příslušná změna se zpětně neuplatnila na členy královské rodiny, narozené před přijetím tohoto zákona, takže Haakon měl i nadále přednost.

Haakon sloužil v Norském královském námořnictvu a v roce 1995 absolvoval Norskou námořní akademii, načež strávil rok na palubě raketových torpédových člunů a dalších plavidel.

Na vysokých školách v USA, Londýně a v Norsku získal tituly z politických věd, mezinárodní politiky a práv. Studoval mimo jiné na Kalifornské univerzitě v Berkeley či na prestižní London School of Economics. V norském námořnictvu dosáhl hodnosti admirála a v armádě a letectvu hodnosti generála. Také absolvoval výsadkářský kurz norské armády a získal certifikát vojenského výsadkáře. Mimo jiné působil i jako velvyslanec dobré vůle Rozvojového programu OSN.

Pozornost norské veřejnosti přitahovaly Haakonovy partnerské vztahy. V letech 1994 až 1996 chodil s dědičkou kosmetického impéria Celinou Midelfartovou, později se na rockovém festivalu seznámil s dcerou novináře Mette-Marit.

Jejich vztah zpočátku způsobil rozruch, neboť nová partnerka nebyla šlechtického původu a navíc měla z předchozího vztahu nemanželského syna Mariuse. Některým Norům se příliš nelíbilo, že byla svobodnou matkou a otec jejího dítěte byl navíc odsouzen za trestné činy související s drogami, kritici rovněž poukazovali na její omezené formální vzdělání. Pár už po svém zasnoubení žil společně v bytě v Oslu, což zase kritizovala norská církev.

Vztah ale vydržel a v roce 2001 slavili Haakon a Mette-Marit svatbu. Při sňatku byl budoucí královně udělen titul Její královská Výsost korunní princezna Mette-Marit Norská. S Haakonem mají dvě děti, v roce 2004 přišla na svět dcera Ingrid Alexandra a o rok později syn Sverre Magnus. Rodina nyní žije v královském sídle Skaugum nedaleko Osla.

V roce 2018 lékaři diagnostikovali Mette-Marit nevyléčitelnou plicní fibrózu, chronické onemocnění, které způsobuje jizvy v plicích a vede ke sníženému příjmu kyslíku. Letos na jaře podstoupila úspěšnou transplantaci plic. Kromě toho se musela vypořádat s tím, že její syn z předchozího vztahu Marius byl letos v červnu nepravomocně odsouzen ke čtyřletému trestu za znásilnění, podle soudu se dopustil také domácího násilí.

Devětadvacetiletý Marius Borg Höiby se narodil v předchozím vztahu Mette-Marit a nemá v rámci monarchie žádnou oficiální pozici. Podle médií však jeho případ vrhá stín na pověst jinak oblíbené rodiny.

Tu letos pošramotilo i zveřejnění spisů týkajících se zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, podle nichž s ním Mette-Marit udržovala nečekaně úzké vztahy. Korunní princezna v prohlášení uvedla, že udělala chybu v úsudku a že kontaktů s Epsteinem hluboce lituje.

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