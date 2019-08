Novým šéfem americké tajné služby je Joseph Maguire. Trump to oznámil na Twitteru

Dlouholetý důstojník amerického námořnictva Maguire se s aktivní službou rozloučil v roce 2010 v hodnosti viceadmirála. Do čela vládní agentury pro boj s terorismem jej Trump navrhl loni a šestašedesátiletý Maguire se úřadu ujal po schválení Senátem v prosinci. Nyní jej prezident pověřil postem, na němž bude jeho hlavním bezpečnostním poradcem. Úkolem DNI je rovněž koordinace civilního a vojenského špionážního aparátu.



I am pleased to inform you that the Honorable Joseph Maguire, current Director of the National Counterterrorism Center, will be named Acting Director of National Intelligence, effective August 15th. Admiral Maguire has a long and distinguished....