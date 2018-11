Trump chce změnit migrační pravidla. Kdo se při vstupu nezaregistruje, bude vyhoštěn

Washington Spojené státy umožní požádat o azyl pouze těm přistěhovalcům, kteří se registrují již při vstupu do země. Ostatní budou považováni za osoby, které nelegálně překročily hranice, a budou vyhoštěni. Oznámil to ve čtvrtek americký prezident Donald Trump s tím, že se příští týden chystá vydat dekret upravující imigrační pravidla.

Trump oznámil své záměry během téměř půlhodinového projevu v Bílém domě, v němž varoval Američany před karavanami migrantů mířících pěšky k americké hranici s Mexikem.

Americké úřady podle něho nevpustí tyto skupiny čítající několik tisíc lidí do země kvůli tomu, že jsou v jejich řadách podle Trumpa ukryti zločinci. „Je to jako invaze... Zranili a napadli mexické vojáky,“ prohlásil prezident, který si za podobné poznámky již dříve vysloužil kritiku od opozičních demokratů i od části svých republikánů.

Illegal immigration affects the lives of all Americans. Illegal Immigration hurts American workers, burdens American taxpayers, undermines public safety, and places enormous strain on local schools, hospitals and communities...https://t.co/eN1IqPNBJY