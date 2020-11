Barack Obama vzpomíná na bývalé české prezidenty: Havel byl vzorem, Klaus na mě působil jako Erdogan

USA/ČR Bývalý prezident USA Barack Obama ve svých nově vydaných pamětech uvádí, že prvního polistopadového prezidenta Václava Havla obdivoval a studoval jeho práci. Společně s Nelsonem Mandelou ho řadí mezi své vzory. S Václavem Klausem naopak přišla ledová sprcha: americký exprezident ho považoval za součást hrozby demokratickému systému. Vůdce podobné Klausovi prý nacházel v Turecku či v Rusku.

Barack Obama Obama byl prvním americkým prezidentem černé pleti a v Bílém domě úřadoval v období 2009-2017.

Jeho kniha má nakročeno k tomu stát se nejlépe prodávanými memoáry prezidenta USA v moderní historii.

Za 24 hodin od vydání se prodalo téměř 890 000 výtisků.

V tomto ohledu tak paměti mírně překonaly i prodeje světového bestselleru Obamovy manželky Michelle s názvem Becoming (Můj příběh) z roku 2018.

První svazek plánované dvoudílné série pamětí Baracka Obamy, který nese název Země zaslíbená (A promised land), debutoval tento týden v úterý. Bývalý americký prezident v něm mimo jiné vzpomíná na mnoho světových vůdců, se kterými se během svého profesního života setkal nebo kteří ho nějak ovlivnili, ať již v pozitivním či negativním smyslu.

Jako na svůj vzor například vzpomíná na prvního českého prezidenta Václava Havla, jehož eseje znal již při svých studiích. Mezi další vzory řadí Obama třeba Nelsona Mandelu, prvního jihoafrického černošského prezidenta.



Událostmi sametové revoluce, se kterými je Havlovo prezidentství úzce spojeno, byl Obama inspirován a ohromen. Při cestě na Pražský hrad Obama myslel na paradox, že Pražané, které v roce 1968 rozháněly sovětské tanky, o 21 let později svými pokojnými protesty „vyvolali pád komunistické vlády“.

Obama ve funkci prezidenta Spojených států navštívil Prahu dvakrát, a to na přelomu prvního a druhého desetiletí 21. století, tedy za prezidentství Havlova nástupce Václava Klause. Podepsal zde významnou smlouvu START o snížení počtu jaderných zbraní s ruským protějškem Dmitrijem Medveděvem. Osobní náklonnost mezi českým a americkým prezidentem se již ale neopakovala.

Návštěva 2010

Obama se obával, že euroskeptický Klaus je součástí širšího evropského trendu, a to sice populismu přicházejícího z pravého ideologického spektra, jehož nárůst přičítal důsledkům hospodářské krize z let 2008-2009. Ve druhém prezidentovi ČR spatřoval ztělesnění skepticismu ohledně projektu evropské integrace, včetně antiimigrantství a stoupajících nacionalistických tendencí. „Nadějný příliv demokratizace, liberalizace a integrace, který zaplavil celý svět po skončení studené války, začal ustupovat,“ poznamenává Obama. Předtím ho ostatně varoval i Václav Havel, jak exprezident USA uvádí.

Ačkoliv se během konverzací oba státníci snažili držet osobní neshody stranou, Klaus v Obamovi nezanechal velké naděje ohledně regionu střední Evropy. Čas, který českému exprezidentovi věnoval, označuje Obama za zdvořilostní. Klausovi americký prezident vyčítal záporný postoj k právům LGBT komunity, popírání změny klimatu, horlivou propagaci zcela neregulovaného trhu či obdiv, který dle něj český prezident choval k Vladimiru Putinovi. Obama dokonce píše, že věděl, že Klaus podporoval snahy o cenzuru České televize.

„Bylo obtížné říci, o jak dlouhotrvající trendy půjde,“ píše Obama. „Uklidňoval jsem se tím, že to je podstata demokracií a to včetně té americké, že se střídají období progresivní změny a konzervativního redukování.“ Tehdejší americký prezident se v souvislosti s trendem, kterého byl Klaus součástí, strachoval o odolnost demokratických hodnot.

Hrozba demokracii

Podobným dojmem jako otec české ekonomické transformace Klaus přitom na Obamu působil například - do dnešních dní sloužící - turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Toho americký exprezident považoval dle pamětí za celkově srdečného a reagujícího na žádosti, ale zároveň z něho nabyl silný dojem, že jeho oddanost demokracii a vládě zákonů a práva by mohla trvat jen tak dlouho, dokud to bude prospívat především jeho vlastní moci.

Klaus by přitom podle amerického exprezidenta dobře zapadl mezi republikány v americkém Senátu a Erdogana si zase dokázal velmi snadno představit jako ovlivňovatele mocenského dění v Chicagu, které bylo po dlouhou dobu Obamovým působištěm. V pamětech píše, že se nemohl rozhodnout, zda to považovat za dobré, či špatné znamení.

K „politickým baronům“, na které narazil právě během svých profesních začátků v Chicagu, přirovnává Obama i dalšího prezidenta: ruského státníka Vladimira Putina. „Byl jako místní boss, jen navíc s raketami a právem vetovat návrhy v Radě bezpečnosti OSN,“ píše dle BBC. Drsní, inteligentní a nesentimentální lidé, kteří nikdy nevystoupili ze stínu svých zúžených zkušeností. „Úplatky, klientelismus, podvody a občasné násilí považovali za legitimní nástroje,“ popisuje Obama tamější praktiky a potažmo chování ruské hlavy státu.