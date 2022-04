Obama se upsal Netflixu. Bývalý prezident USA uvede dokument, v němž se objeví surfující hroši i chodící ryby

Někdejší lídr svobodného světa diváky provede „od vod Montereyského zálivu v Kalifornii přes zářivě červenou půdu keňského národního parku Tsavo a bujné deštné pralesy indonéského národního parku Gunung Leuser až po majestátní terén chilské Patagonie“.

Netflix zatím zveřejnil pouze dvouminutový trailer, v němž se Obama snaží diváky nalákat na zázraky přírody v různých částech světa. Zájemci uvidí „ryby, jež umí chodit“ či „surfující hrochy, kteří čekají na vlny“. Bývalý politik, jenž se v trajleru prochází po pláži a pozoruje příboj vln kdesi v tropické oblasti, také zdůrazňuje přínos národních parků pro budoucnost lidstva a celého ekosystému.

Kouzlo jménem Obama

„Když lidstvo začalo chránit tato divoká místa, netušili jsme, jak důležitými se stanou,“ říká Obama. „Jsou útočištěm pro ohrožené živočišné druhy a ohniskem vědeckého výzkumu.“ Například ohrožený lenochod, jenž se v impresivních záběrech rozvaluje na tropickém slunci „by nás ještě mohl všechny zachránit“, tvrdí Obama. Od výzkumu jeho kožichu si totiž někteří biologové slibují potenciální průlom v boji proti rakovině či malárii.

Těžko říct, jak si seriál povede, již trailer ale potvrzuje, že „překypuje úžasem, humorem a optimismem“. Vzhledem ke všeobecné popularitě bývalého prezidenta u diváků se firma Netflix dost možná může těšit na slušný úspěch. Obamovo kouzlo si již vyzkoušela například v prvním díle komediální show Davida Lettermana My Guest Needs No Introduction (Mého hosta není třeba představovat), jenž měl premiéru před čtyřmi lety.

Obama se svou ženou Michelle v roce 2018 podepsali s Netflixem produkční smlouvu. Ta jim podle některých zdrojů zajistila příjmy v řádech stovek milionů dolarů a již stihla přivést na světlo například zfilmovanou verzi memoárů první dámy Becoming (Můj příběh). Nový přírodopisný dokument ale podle všeho s touto smlouvou nesouvisí. Podílí se na něm sice producentka Tonia Davisová, která v minulosti spolupracovala s Obamovými, oni sami však na místě producentů uvedeni nejsou.

Hlavní roli v produkci zřejmě sehrál matador přírodopisných seriálů James Honeyborne. Ten již má na kontě například hit Blue Planet II (Modrá planeta II) či originální Meerkats (Surikaty).

Čeká se na další paměti

Obamova kariéra po odchodu z Bílého domu se podobá i nepodobá tomu, co v minulosti zažili jiní bývalí prezidenti. Někdejší lídr svobodného světa již sepsal první díl svých pamětí A Promised Land (Země zaslíbená), jenž se setkal s fenomenálním úspěchem. Jen za první měsíc se prodalo víc než tři miliony výtisků, čímž Obama téměř dorovnal celkové prodeje pamětí svých předchůdců Billa Clintona a George Bushe mladšího.

Na ty opravdu šťavnaté pasáže se přitom stále čeká. První díl pamětí totiž pojednával „jen“ o Obamově osobním životě, začátcích v politice a prvních dvou letech prezidentování. Část od května 2011 do ledna 2017, to jest od zabití Usámy bin Ládina až po předání klíčů od Bílého domu Donaldu Trumpovi, bude obsahem dílu druhého. Právě tam má Obama světu odhalit dosud neznámé detaily o prezidentské kampani v roce 2012, o svém kritizovaném rozhodnutí nezaútočit na syrský režim Baššára Asada o rok později či o setkání se svým kontroverzním nástupcem Trumpem po jeho vítězném tažení do Bílého domu.

Naopak Obamův úkrok do zábavního průmyslu je spíše výjimkou. Pro bývalé prezidenty jsou běžná veřejná vystoupení, ta však zpravidla probíhají spíše v rámci nadací či tréninkových programů pro budoucí lídry – tímto druhem aktivit prosluli například Bill Clinton či George Bush mladší. Obvyklá je také fundraisingová činnost, ke které se uchýlili Clinton a Bushův otec George Bush starší po tragické tsunami v letech 2004 až 2005.