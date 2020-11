Obamových pamětí se prodalo za den téměř 890 tisíc výtisků, jsou nejprodávanější knihou na Amazonu

New York aměti bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy nazvané Země zaslíbená (A Promised Land) mají nakročeno k tomu stát se nejlépe prodávanými memoáry prezidenta USA v moderní historii. Za 24 hodin od jejich vydání se jich prodalo téměř 890 000 výtisků a v tomto ohledu tak mírně překonaly i prodeje světového bestselleru Obamovy manželky Michelle s názvem Becoming (Můj příběh) z roku 2018, píše agentura AP. V Česku se kniha do knihkupectví dostane v příštím roce.

Sametová revoluce mě fascinovala. Prezident Havel byl pro mě vzorem, píše Obama ve svých pamětích „Prodeji za první den jsme nadšeni,“ řekl David Drake z nakladatelství Crown, které podle dostupných informací zaplatilo prezidentskému páru za obě díla kolem 60 milionů dolarů (1,33 miliardy korun). Pamětí Obamové se přitom dosud prodalo po celém světě přes deset milionů výtisků a poptávka trvá - nakladatelství knihu dosud neuvedlo v brožované verzi, čehož vydavatelé v USA využívají k novému posílení prodejů po opadnutí prvotního zájmu.

Země zaslíbená je nyní nejprodávanější knihou na serveru Amazon.com i u amerického knihkupeckého giganta Barnes & Noble, jehož šéf James Daunt řekl, že hravě prodali přes 50 000 výtisků za jediný den. Doufají přitom, že během deseti dní od vydání knihy si zákazníci objednají celkem půl milionů kusů. ‚Žárlí na covid kvůli pozornosti.‘ Obama kritizoval na mítinku Trumpa kvůli boji s pandemií Memoárů Obamova demokratického předchůdce Billa Clintona s názvem Můj život (My Life) se pro srovnání prodalo za první den v Severní Americe kolem 400 000 kopií, pamětí George Bushe mladšího s názvem Okamžiky rozhodnutí (Decision Points) kolem 220 000 výtisků. Dohromady se obou knih prodalo mezi 3,5 a čtyřmi miliony kusů. Status nejprodávanější knihy si v poslední době však stále drží sedmý a poslední díl série příběhů o čaroději Harry Potterovi od britské autorky J. K. Rowlingové, jehož se za 24 hodin od vydání v roce 2007 prodalo přes osm milionů výtisků. Trumpova vláda žádá soud o zneplatnění Obamacare. Systém je příliš drahý, tvrdí Trump Obamova kniha vyšla jen dva týdny po prezidentských volbách a podle AP tak hrozilo, že její zveřejnění zastíní politický vývoj v USA nebo vítězství republikána Donalda Trumpa. Předpokládaný triumf Joea Bidena, který sloužil osm let jako Obamův viceprezident, však pravděpodobně ještě zvýšilo zájem publika o éru vlády prvního černošského prezidenta v historii Spojených států. Obamovy memoáry vychází ve srovnání s paměťmi jeho předchůdců poměrně pozdě po konci jeho mandátu. Demokrat však v úvodu píše, že se jeho práce na knize neodvíjela podle plánu a dílo stále nabíralo na objemu. Proto je A Promised Land také zatím jen prvním ze dvou plánovaných svazků a pojednává o období Obamových politických začátků po události z první poloviny roku 2011. USA zachvátila vlna protestů proti policejní brutalitě. Tohle nesmí být normální, napsal Obama Vzhledem k pandemii covidu-19 Obama zřejmě nepodnikne s knihou turné, jaké absolvovala jeho manželka v roce 2018. Těží však z pozornosti, kterou přitahují paměti jakéhokoliv bývalého prezidenta, a také z toho, že je již autorem dvou předchozích knih s milionovými prodeji, díky nimž si vysloužil pověst schopného spisovatele a vypravěče. Obamova kniha by podle AP mohla být také záchranou pro některé menší knihkupce, jejichž podnikání silně zasáhly restrikce spojené s koronavirem. Celkový odbyt knih se s pandemií příliš nezměnil, prodeje se však ve značné míře přesunuly na velké internetové portály a kamenné obchody povětšinou registrují značné ztráty. „Letos není těžké být pro nás světlým bodem, rok bychom nepřežili bez federální pomoci,“ poznamenala Sarah McNallyová, majitelka knihkupectví na Manhattanu. „Ale Obama nám teď připadá jako spasitel, stejně jako zákazníci, kteří si od nás jeho knihu kupují,“ dodala.