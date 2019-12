‚Muslimové jsou závislí na smilování a milodarech ostatních.‘ Lídři islámských zemí volají po posílení spolupráce

Kuala Lumpur Státy s většinovým muslimským obyvatelstvem spolu musí navázat lepší obchodní vztahy, obchodovat mezi sebou ve vlastních měnách a držet krok s neislámským světem, aby mu nebyly vydány napospas. Na summitu Organizace islámské spolupráce (OIC), která sdružuje 57 muslimských států, to prohlásili lídři některých zemí, jako například malajsijský premiér Mahathir Mohamad, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan či hlava íránského státu Hasan Rúhání, informovala agentura Reuters.

Podle malajsijského premiéra Mohamada, který je hostitelem summitu, je cílem setkání lépe porozumět tomu, proč jsou muslimové a jejich země „ve stavu krize, bezradné a nehodné tohoto velkého náboženství“. „Ačkoli se nám nepodařilo do úplnosti rozebrat to všechno, co způsobuje naši bolest a utrpení, povětšinou se shodujeme, že jsme zůstali pozadu kvůli naší neschopnosti udržet tempo s pokrokem a rozvojem nemuslimských zemí,“ prohlásil Mohamad. Muslimové po celém světě podle něj kvůli tomu trpí a jsou „závislí na smilování a milodarech nemuslimů“.



Turecký prezident Erdogan vyzval mimo jiné k reformě Rady bezpečnosti OSN, aby v ní bylo reprezentováno 1,7 miliardy muslimů na světě. Stálými členy patnáctičlenné Rady, kteří mají právo veta, jsou od roku 1945 vítězné velmoci druhé světové války, tedy Rusko, Británie, Francie, Spojené státy a Čína. „Svět je větší, než těchto pět (států),“ prohlásil Erdogan a dodal, že muslimské země by spolu měly obchodovat ve vlastních měnách.

Za největší problémem OIC pak Erdogan označil to, že organizace nedokáže uskutečňovat opatření, na kterých se sama usnesla. Muslimský svět podle něj trpí také tím, že ho rozděluje sektářství.

Ochrana před americkým dolarem a finančním režimem

Íránský prezident Rúhání vyzval muslimské země k tomu, aby spolu uzavřely preferenční obchodní dohody, obchodovaly ve vlastních měnách a vytvořily speciální mechanismy zaručující spolupráci jejich bankovních a finančních sektorů. „Muslimský svět by měl navrhnout opatření, které ho uchrání před nadvládou amerického dolaru a amerického finančního režimu,“ prohlásil Rúhání, jehož země čelí kvůli americkým sankcím závažným ekonomickým problémům.

Kvůli napjatým vztahům se svými regionálními partnery se summitu nezúčastnila Saúdská Arábie, kde OIC sídlí. Podle Reuters také není jasné, do jaké míry se zemím na summitu podaří detailně prodiskutovat veškeré geopolitické problémy, jež se muslimů dotýkají. Mezi ně patří třeba dlouholetý spor na Blízkém východě či v Kašmíru, konflikty v Sýrii a v Jemenu, utlačování Rohingů v Barmě a zadržování milionů ujgurských muslimů v táborech v čínském regionu Sin-ťiang.

Setkání OIC v malajsijské metropoli Kuala Lumpur má skončit v sobotu.