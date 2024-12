Mladíci, kteří zabili dva Ukrajince, stráví ve vězení až 10 let, rozhodl soud

Čtveřice čin spáchala letos 10. února, když Ukrajinci ve věku 17 a 18 let, kteří hráli společně závodně basketbal, přijeli na autobusové nádraží v Oberhausenu. Když vystupovali z autobusu, útočníci je obklíčili, stáhli na zem a zbili. Jeden ze čtveřice, kterému bylo v době útoku 15 let, na ně zaútočil nožem. Oběti bodl do břicha a zad. Jeden z Ukrajinců zemřel v nemocnici ještě téhož dne, druhý svým zraněním podlehl o deset dní později.

Pozadí činu je nejasné. Státní zastupitelství původně předpokládalo, že sportovci byli napadeni, protože pocházeli z Ukrajiny. Podle rozsudku se však tento motiv nepotvrdil. Dva z obviněných mají syrské pasy, jeden je Němec a čtvrtý má německé a řecké občanství. Podle mluvčího soudu Mathiase Küsterse se ten den obžalovaní krátce před činem domluvili na setkání kvůli tomu, aby „vyvolali problémy“. Pachatelé a oběti cestovali stejným autobusem. Ukrajinští basketbalisté jim nezadali žádný důvod k útoku.

O obviněných toho doposud nebylo mnoho známo. Soudní řízení se konalo neveřejně kvůli jejich nízkému věku. Patnáctiletý mladík se podle médií k útoku nožem přiznal. Ostatní obvinění se doznali jen k úderům a kopancům.

Rodiče jedné z obětí sledovali soudní proces téměř celý. Na dny, kdy probíhalo soudní řízení v Essenu, přijížděli z Ukrajiny, kde nyní opět žijí. Obžalovaní se jim omluvili. „Pro rodiče je však těžké se s tím vyrovnat,“ řekla po skončení procesu jejich právnička Alice Scaglioneová.

Státní zastupitelství požadovalo pro čtyři pachatele 9,5 až deset let ve vazbě pro mladistvé. Deset let je nejvyšší trest, který může být ve zvláštních případech z důvodu závažnosti trestného činu v nápravném zařízení pro mladistvé uložen. Rozsudky ještě nejsou pravomocné, připomíná agentura DPA.

Oberhausen je město v Severním Porýní-Vestfálsku, žije v něm asi 211 000 obyvatel. Zločin vyvolal v celém Německu zděšení. Ukrajinští mladíci utekli do Německa před ruskou invazí do jejich vlasti v roce 2023, v Düsseldorfu hráli za basketbalový klub ART Giants v juniorské národní lize a ve městě si našli nové přátele, píše německý zpravodajský web Tagesschau.