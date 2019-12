Oběti londýnského útoku pomáhaly vězňům začlenit se do společnosti. Jeden je ubodal

LONDÝN/PRAHA Při pátečním útoku v Londýně zemřeli dva mladí lidé. Oba byli absolventi Cambridge a pomáhali bývalým vězňům začlenit se zpět do společnosti. Ubodal je jeden ze členů rehabilitačního programu.

Třiadvacetiletá Saskia Jonesová a pětadvacetiletý Jack Merritt se stali obětmi pátečního teroristického útoku v Londýně. Jejich identitu zveřejnila v neděli metropolitní policie.

Osmadvacetiletý Usman Khan dříve odsouzený k dlouhému trestu vězení za plánování bombových útoků, mimo jiné na londýnskou burzu, je ubodal. Oba přitom pomáhali vytvářet rehabilitační program pro vězně Learning Together, do něhož byl zapojen i Khan.



Jonesová i Merritt absolvovali univerzitu v Cambridge. Mladík pracoval jako koordinátor pro Learning Together, dívka v této organizaci vypomáhala jako dobrovolník.

„Saskia byla zapálená do programu pomáhání obětem justičního bezpráví, což ji vedlo k tomu, že se nedávno přihlásila do policejních složek. Chtěla se specializovat v oblasti pomoci obětím,“ uvedla pro média její rodina. Podle rodičů byla „vtipná, milá a pozitivní.“

Merrittova rodina podle CNN uvedla, že se Jack „těšil na budoucnost po boku své přítelkyně Leanne a chtěl pomáhat lidem v rámci systému trestního práva.“ Když po útoku vystoupil premiér Boris Johnson v médiích, aby oznámil, že vláda zreviduje poslední zákony, které umožnily propuštění Khana z vězení, postavila se mladíkova rodina proti.

„Víme, že by si Jack nepřál, aby byl tento ojedinělý incident využit jako záminka k dalším drakonickým trestům pro vězně nebo k prodlužování rozsudků vězení,“ napsala rodina.

Útočník spáchal útok nožem v pátek odpoledne na mostě London Bridge. Předtím se poblíž účastnil konference jako člen převýchovného programu pro vězně Learning Together, podporovaného Cambridgeskou univerzitou. Na konferenci byly desítky lidí, včetně studentů a bývalých vězňů.

Z pěti obětí útoku dvě zemřely, dvě jsou nadále v nemocnici a jedna osoba již byla propuštěna z nemocnice. Khana policie zastřelila poté, co se jej několika kolemjdoucím podařilo zpacifikovat.

Plánoval útok na Westminster

Agentura Reuters napsala, že Khan byl odsouzen v roce 2012 spolu s dalšími extremisty, kteří plánovali útoky na londýnskou burzu či Westminsterské opatství. Na ručně napsaném seznamu jejich cílů byl podle britských médií i nynější premiér Boris Johnson, který byl tehdy londýnským starostou. Skupina se podle některých médií inspirovala teroristickou sítí Al-Káida.

Usman Khan.

Soudce původně udělil Khanovi takzvaný trest na neurčitou dobu, který znamenal, že delikvent má po uplynutí určené lhůty osmi let strávené za mřížemi předstoupit před zvláštní komisi, která určí, zda je nadále nebezpečný pro společnost, a rozhodne o dalším postupu. Tresty na neurčitou dobu ale byly v roce 2012 zrušeny po intervenci Evropského soudu pro lidská práva, a u odvolacího soudu pak Khan dostal v roce 2013 trest odnětí svobody na 16 let. To znamenalo, že po uplynutí osmi let mohl požádat o podmínečné propuštění, což loni s úspěchem učinil.