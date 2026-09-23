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Obklíčené město, zohavení senioři. Rusy na Sibiři zabíjejí přemnožení medvědi

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  16:42aktualizováno  16:42
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Medvěd hnědý.

Medvěd hnědý. | foto: Profimedia.cz

Medvěd hnědý u jezera Bajkal (8. července 2013)
Medvědi na Kamčatce (23. června 2023)
V ruském městě Petropavlovsk-Kamčatskij se množí hladoví medvědi. Obyvatelé tak...
V ruském městě Petropavlovsk-Kamčatskij se množí hladoví medvědi. Obyvatelé tak...
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Nejméně šest lidí zemřelo během tohoto měsíce kvůli útokům medvědů v ruském Krasnojarském kraji, který zaujímá podstatnou část Sibiře. Informovali o tom vyšetřovatelé, kteří zjišťují, zda úřady nezanedbaly kontrolu populace těchto šelem. Jedno město v sousední Chakaské republice je podle místního činitele v obležení medvědů.

Populace medvědů hnědých se v Rusku podle statistik ministerstva přírodních zdrojů od 90. let 20. století více než zdvojnásobila z někdejších 130 tisíc kusů na současných téměř 308 tisíc. Počet útoků se pohybuje mezi dvaceti a třiceti za rok, ale lokální média a úředníci jsou znepokojení kvůli stále častějším incidentům.

Ruský vyšetřovací výbor v Krasnojarském kraji a Chakaské republice uvedl, že místní úřady „nedokázaly podniknout opatření pro regulaci populace šelem nebo jim zabránit v tom, aby přicházely do obydlených míst“.

Podle médií působících v těchto řídce osídlených regionech se tento měsíc v lese u odlehlého městečka Podtěsovo našla zohavená těla dvou seniorů, o život přišel také 40letý dělník procházející lesem. V následujících týdnech medvědi zabili ještě tři lidi. Posledním z nich byl podle vyšetřovatelů 39letý dřevorubec, který v lese hlídal lesnickou techniku.

Zástupce gubernátora Chakaské republiky Dmitrij Bučenik varoval, že přibližně dvanáctitisícové město Abaza obklíčili medvědi. Během noci na středu přišli k mostu přes řeku Abakan, k zahradám a chatám. Některé z nich se podařilo odehnat, ale tři byli zastřeleni. Od začátku měsíce takto skončilo přes 40 šelem, které se dostaly do okrajových částí města.

Telegramový kanál Mash zveřejnil příspěvek s videem, na kterém medvěd plave v řece nedaleko obydlených míst, jinde zase trojice zvířat přeběhne silnici těsně před autem. Mash také připomíná, že medvěd je symbolem Abazy. Tato šelma s kladivem v jedné tlapě a kopím v druhé je na vlajce i znaku města. Slovo Aba v chakaštině znamená medvěd.

Abaza

Abaza

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Obklíčené město, zohavení senioři. Rusy na Sibiři zabíjejí přemnožení medvědi

Medvěd hnědý.

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