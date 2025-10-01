V dálce jsou podle ní vidět izraelské válečné lodě v řadě tvořící blokádu; nejméně tři lodě z flotily izraelské námořnictvo zatím zachytilo.
Izraelské námořnictvo flotilu vyzvalo, aby změnila kurs a zamířila k izraelskému přístavu Ašdod. Tam je podle námořnictva možné humanitární pomoc vyložit a poslat do Pásma Gazy, v němž kvůli téměř dva roky trvající válce zhruba dva miliony Palestinců přežívají v extrémně těžkých podmínkách a kde byl vyhlášen stav hladomoru.
Izraelské ministerstvo zahraničí zase uvedlo, že Izrael flotilu informoval o tom, že se blíží k válečné zóně a porušuje námořní blokádu. Podobné varování v příspěvku na X zachytil jeden z aktivistů, který reagoval slovy o rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora (ICJ) ze začátku loňského roku. V něm soud Izraeli nařídil, aby přijal veškeré kroky, které zlepší humanitární situaci v Pásmu Gazy.
Ministři zahraničí Itálie a Řecka ve středu odpoledne společně vyzvali Izrael, aby zajistil bezpečnost propalestinských aktivistů převážejícím pomoc do Gazy. Zároveň apelovali na členy flotily, aby přijali nabídku předat humanitární pomoc katolické církvi.
Italská premiérka Giorgia Meloniová na neformálním summitu EU v Kodani zopakovala svá slova adresovaná aktivistům ve flotile. „V této době by si všichni měli uvědomit, že nejúčinnějším způsobem, jak zmírnit utrpení Palestinců, je jednat zodpovědně a vyčkat na výsledek mírových jednání,“ řekla. Připomněla tak mírový plán pro Gazu předložený tento týden americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Kolem flotily s názvem Global Sumud Flotilla, kterou tvoří desítky lodí, se podle oficiálního vyjádření členů mise už ráno agresivně pohybovalo izraelské plavidlo. Kapitán jedné z lodí byl nucen provést rychlý manévr, aby se vyhnul čelní srážce. Propalestinští aktivisté uvedli, že izraelské plavidlo obtěžovalo podobným způsobem i další lodě. Vedení mise ve stejnou dobu také oznámilo rostoucí aktivitu dronů.
Flotila mířící do Pásma Gazy již v noci na středu uvedla, že vplula do oblasti, kde jí hrozí zvýšené nebezpečí kvůli možnému zásahu izraelských sil. Jedná se o oblast, kde předchozí snahy vplout do Pásma Gazy zmařila izraelská armáda.
Ochranná italská fregata odplula
„Vstoupili jsme do oblasti s vysokým rizikem, kde předchozí flotily byly zachyceny či čelily útokům,“ uvedlo vedení projektu. Podle prohlášení se nad loděmi také zvýšila aktivita bezpilotních prostředků. Flotila tvrdila, že se nachází zhruba 150 námořních mil od Pásma Gazy, což je zhruba 280 kilometrů. Podle agentury ANSA italská fregata Alpino upozornila flotilu, že nebude pokračovat v jejím doprovodu.
Později zástupci flotily uvedli, že k některým lodím se přiblížila neidentifikovaná plavidla, která se pak vzdálila. „Viděli jsme, jak se blíží izraelská armáda,“ uvedla kolem 3:00 SELČ italská europoslankyně Benedetta Scuderiová, která je na palubě jedné z lodí.
Flotilu s názvem Global Sumud Flotilla tvoří podle agentury AP téměř 50 lodí se zhruba 500 lidmi. Jsou mezi nimi i švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová, vnuk někdejšího jihoafrického presidenta Nelsona Mandely, Mandla Mandela, a několik evropských zákonodárců.
Účastníci flotily dlouhodobě kritizují Izrael za vysoký počet civilních obětí ve válce v Pásmu Gazy i za špatnou humanitární situaci na palestinském území. Izrael svoji vojenskou aktivitu v Pásmu Gazy zdůvodňuje snahou zlikvidovat struktury teroristického hnutí Hamás, které má na svědomí bezprecedentní útok na jižní Izrael, kde v říjnu 2023 zahynuly stovky lidí.
Mezinárodní trestní soud (ICC) loni v listopadu vydal zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, který je podezřelý z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.
28. září 2025