Oblast u íránské jaderné elektrárny Búšehr zasáhlo zemětřesení. Oběti na životech nejsou

Teherán Oblast na jihozápadě Íránu nedaleko jaderné elektrárny Búšehr zasáhla ve středu ráno dvě slabší zemětřesení o síle 4,5 a 4,9 stupně. Podle místních představitelů si otřesy nevyžádaly oběti na životech a nezpůsobily žádné významné škody, napsala agentura AFP s odvoláním na íránskou státní agenturu IRNA.

Podle americké geologické služby USGS se epicentrum zemětřesení nacházelo asi 50 kilometrů severovýchodně od města Búšehr, přičemž ohnisko bylo v obou případech v hloubce deseti kilometrů. Chvění bylo podle IRNA cítit i ve stejnojmenné jaderné elektrárně.



Oblast zasáhlo zemětřesení o síle 5,1 již před dvěma týdny, rovněž však nezpůsobilo žádné oběti na životech či vážnější materiální škody.

Jaderná elektrárna Búšehr postavená Ruskem byla uvedena do provozu v roce 2013. Roku 2016 zde začaly íránské a ruské firmy stavět dva další 1000 megawattové reaktory. Práce by měly trvat deset let.