Zřícení způsobily bouře a silné deště z posledních dnů. Pro vápencový oblouk byla osudná bouře na svatého Valentýna, tedy v sobotu. Skalní útvar byl součástí dramatických mořských útesů Sant’Andrea. Při zřícení útvaru nikdo nebyl zraněn.
„Je to obrovská rána. Zmizela jedna z nejslavnějších turistických atrakcí na našem pobřeží a v celé Itálii,“ řekl podle webu Quotidiano Nazionale Maurizio Cisternino, starosta nedaleké obce Melendugno.
Nestabilní klenba byla už nějakou dobu sledována kvůli možnému nebezpečí. Přesto doposud odolávala a kromě turistické atrakce se rovněž stala kulisou televizních reklam, napsal deník il Fatto Quotidiano.
