Obnovené lety jsou jediná šance, jak se dostat na svátky domů, říká Češka, která uvízla v Británii

Londýn/Praha Velká Británie je od neděle v izolaci. Lidé, kteří chtěli odjet domů na svátky, zůstali na místě bezradně trčet. Jednou z nich je i česká studentka Soňa Šebestová, která je aktuálně v Londýně. Svátky si přeje strávit doma. To, zda se jí to podaří, zůstává nejasné. Přečtěte si rozhovor o aktuální situaci.

Spojené království v neděli oznámilo, že se v zemi nekontrolovaně šíří agresivní mutace viru SARS-CoV-2. V reakci na to evropské státy včetně České republiky zrušily veškeré lety z ostrovů. Francie uzavřela hraniční přechody. Situace se nyní stabilizuje. Česká vláda ve středu oznámila obnovení letů pro lidi s negativním testem. To je pro studentku Masarykovy univerzity jedinou možností, jak se dostat na svátky domů, řekla v rozhovoru pro Lidovky.cz

Lidovky.cz: Jak jste uvízla v Británii a co v zemi děláte?

Pracuji jako lektorka pro Českou školu bez hranic v Londýně a zároveň si přivydělávám v místní české hospodě. Uvízla jsem tak, že jsem chtěla letět domů na svátky a všechno se zrušilo.

Lidovky.cz: Jak se z Británie plánujete dostat potom, co bylo ve středu oznámeno, že se obnoví lety do ČR pro lidi s negativním testem?

Za poslední hodinu jsem se v rychlosti objednala na test. Zatím je vypravené jediné letadlo z Londýna. Pro jistotu jsem si let zarezervovala. Snad do té doby vše stihnu a objeví se mi negativní test.

Lidovky.cz: Jak byste situaci řešila, kdyby se lety neobnovily?

Snažila jsem se všemožně hledat lety, všechno bylo zrušené, s tím nešlo nic dělat. Kdyby se doprava neobnovila, musela bych na místě zůstat. Můj plán je spoléhat na nové lety, to je jediná možnost.

Lidovky.cz: Máte informace o dalších Češích, kteří se na místě uvízli?

Ti, co chtěli jet do Česka, odcestovali dřív než já. Dokázali to brzo naplánovat a v pořádku se dostali domů. Většina, co tu uvízla, plánovali jet do ČR stejně jen na svátky a následně se vrátit do Británie, proto si řekli, že to jednou oželí.

Lidovky.cz: Jaká je v Londýně aktuálně situace - jsou vykoupené potraviny v obchodech?

V oblasti, ve které bydlím (Walthamstow), je vše, co potřebuji. Největší obchody bývají vykoupené, ale v místních menších se dá najít úplně všechno. Už při prvním lockdownu byly v největších řetězcích prázdné regály, ale když člověk šel do lokálního obchodu, sehnal vše bez problémů.