Roušky do škol, zavelel Johnson na radu expertů. Názorový obrat vyvolal vlnu vzdoru, důvodů to má hned několik

Londýn/Praha Studentům v Anglii bylo dosud doporučováno roušky ve škole nenosit, nyní ale nadešel velký obrat. Ten se týká dětí ve věku 11 až 18 let. Premiér Boris Johnson jen pár dnů před návratem milionu žáků do vzdělávacích institucí změnil strategii. V ostrovním království změna vzbudila rozhořčené reakce. A to jak ze strany vládních poslanců, tak opozice.

Poslanec Johnsonových vládních konzervativců Huw Merriman prohlásil, že lidé jsou „unaveni a znechuceni“ tím, jak se nařízení neustále mění, píše server The Independent. Vypadá to podle něj pak, že vláda si je vymýšlí za pochodu. Další konzervativní poslanci vyzývali Johnsona, aby konečně dal na odborníky. Ministr školství Gavin Williamson odporoval všem výtkám s tím, že naslouchat nejnovějším lékařským radám je přesně to, co vláda momentálně dělá. Snaží se prý zvolit co nejobezřetnější přístup.



Překotné změny v antikoronavirových nařízeních, které se týkaly i škol, vzbudily minulý týden kritiku směřující k vládě i v České republice.

Stovky škol po celé Anglii se ještě v úterý ráno připravovali na to, že budou vzdorovat vládnímu doporučení v boji s novým koronavirem a budou nabádat žáky, aby roušky ve společných prostorách využívali, píše The Guardian. Doporučení státu znělo, že nedoporučuje zakrývání nosu a úst ve školách, což zaměstnanci vládní agentury Public Health England odůvodňovali tím, že studenti a vyučující zůstávají ve stálých a neměnných skupinách, což snižuje riziko šíření. Dalším argumentem bylo, že nesprávné používání roušek může naopak zvýšit zdravotní rizika.

Vzít si roušku, či ne?

Ve středu je ale všechno jinak. Johnson otočil, vláda již není proti nošení roušek. Rozhodnutí, zda roušky po studentech ve společných prostorách jako jsou jídelny či třeba chodby, vyžadovat, či ne, bude ponecháno na jednotlivých ředitelích. V oblastech, které jsou z důvodu lokálních ohnisek nákazy pod nějakým typem větších omezení a restrikcí, aktuálně například Velký Manchester, budou roušky ve společných prostorách povinné, protože je zde těžší udržet rozestupy v rámci sociálního distancu.

Podle vládního poslance Merrimana to dále prý vysílá špatnou zprávu, že školy nejsou bezpečným místem a vrhá to na ně stín, který končí až zavedením povinnosti mít ochranu úst a nosu i v samotné třídě. Opoziční labouristé naopak kritizovali volnost ponechanou ředitelům ohledně (ne)nošení, protože jde o další přehazování odpovědnosti na školy.

Johnson: Covid vás neohrožuje, absence ano

Zatímco Britové řeší, že názor na to, jak přínosné je (ne)nošení roušek, se mění ze dne na den, předseda britské vlády vidí primární nebezpečí jinde.„Podstoupili jste něco, co žádná generace žáků před vámi,“ sdělil Johnson ve svém středečním proslovu před studenty uprostřed knihovny v blíže nespecifikované škole v okresu East Midlands. „Miliony mladých lidí ztratilo 159 dnů, během kterých zkrátka nemohli jít do školy. Doma jste určitě dělali vše, co jste mohli, ale stejně jste se nemohli vidět s vašimi učiteli tváří v tvář, nemohli jste se účastnit sportovních akcí, nemohli jste splnit vaše zkoušky,“ uvedl.

WATCH my live address to school students in England. https://t.co/2HY0Cxq6xG — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 26, 2020

„Nebezpečí, které vám teď hrozí, není dáno covidem, protože když se podíváme do statistik, šance, že mladí lidé projdou těžkým průběhem nemoci, jsou velmi, opravdu velmi nízké. Mnohem větší riziko je, že byste se i nadále nemohli vzdělávat ve škole,“ pronesl Johnson.

Změnu odstartovala Světová zdravotnická organizace (WHO), která o víkendu aktualizovala své stanovisko a uvedla, že nošení roušek je nápomocné k zmírnění šíření nemoci covid-19 v místech, kde důsledné dodržování rozestupů mezi učiteli a dětmi od 12 let a výše není z praktických důvodů možné. V návaznosti na to v úterý John Swinney, ministr vzdělávání autonomního skotského parlamentu, oznámil, že od pondělí 31. srpna bude nošení roušek v sekundárních školách povinné. Zároveň dodal, že když žák nebude mít roušku, nebude to důvodem pro to, aby byl poslán domů. Opatření poté zavedlo i Severní Irsko a aktuálně se projednává ve Velšském národním shromáždění.