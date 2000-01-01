náhledy
Chcete si na dovolené připadat jako vězeň? Odpověď na tuhle otázku se zdá jasná… Samozřejmě že ne! Japonci si to ale očividně nemyslí. Bývalou věznici Nara totiž přestavěli na luxusní hotel HOSHINOYA Nara Prison, kde hosté spí v bývalých celách. Jak hotel vypadá zvenku i uvnitř, to se můžete podívat v naší fotogalerii.
Autor: Hoshino Resorts/CAMERAPRESS/ED / Camerapress / Profimedia
Nara Prison je historická budova postavená z červených cihel roku 1908. Nejprve sloužila jako věznice, později jako nápravné zařízení pro mladistvé.
Autor: ČTK / AP / Yuki Kubo
V roce 2017 ale definitivně zavřela své brány a dlouhá rekonstrukce jí vdechla nový život.
Autor: Hoshino Resorts/CAMERAPRESS/ED / Camerapress / Profimedia
Přesto z ní ale dýchá minulost, a to hlavně díky tomu, že z ní nezmizely prvky, které jednoznačně připomínají původní věznici.
Autor: ČTK / AP / Yuki Kubo
Zůstaly dlouhé chodby, původní dveře cel, vysoká okna i celkové uspořádání budovy.
Autor: ČTK / AP / Yuki Kubo
Čtyři vězeňská křídla stále vybíhají ze středu, odkud kdysi strážní kontrolovali celý areál.
Autor: Hoshino Resorts/CAMERAPRESS/ED / Camerapress / Profimedia
A aby toho nebylo málo, všech 48 místních pokojů dostalo názvy podle počtu původních cel, které spojili do jednoho apartmá.
Autor: Hoshino Resorts/CAMERAPRESS/ED / Camerapress / Profimedia
Na výběr jsou například varianty 9-Cell, 10-Cell nebo (trochu komické) 11-Cell Deluxe.
Autor: Hoshino Resorts/CAMERAPRESS/ED / Camerapress / Profimedia
Čeho se ale dnes už opravdu nemusíte obávat je to, že byste se tu cítili jako ve skutečném vězení.
Autor: ČTK / AP / Yuki Kubo
Na hosty tu čekají pohodlné postele typu king-size, šatny, dřevěné obložení, hluboké vany a další luxusní vybavení. Za jednu noc tady zaplatíte minimálně 147 000 jenů.
Autor: INSTAR Images / Profimedia
Za proměnou bývalé věznice stojí společnost Hoshino Resorts. Její šéf Jošiharu Hošino upozorňuje, že historické stavby podle něj nemají lidé odepisovat jen kvůli tomu, že už neslouží svému účelu.
Autor: ČTK / AP / Yuki Kubo
„Bojuju proti navrhování budov, které je založené pouze na efektivním využití prostoru. Jedním z nejlepších způsobů je využít staré budovy a dát jim novou hodnotu,“ myslí si Hošino.
Autor: Hoshino Resorts/CAMERAPRESS/ED / Camerapress / Profimedia
Hotel navíc není jen kuriózním místem pro přespání. Nara Prison získala v roce 2017 status významné kulturní památky a přímo v areálu vzniklo také muzeum mapující historii věznice i japonského vězeňství.
Autor: Hoshino Resorts/CAMERAPRESS/ED / Camerapress / Profimedia
Podobné přestavby přitom získávají na popularitě po celém světě. Bývalé věznice už hostům nabízejí luxusní pobyty v Bostonu, Istanbulu, Helsinkách, Melbourne nebo Stockholmu. Trend má dokonce vlastní název – „Salvaged Stays“.
Autor: ČTK / AP / Yuki Kubo
Zdá se tedy, že čím podivnější minulost budova má, tím víc hostů se pak do ní s velkým nadšením nastěhuje.
Autor: Hoshino Resorts/CAMERAPRESS/ED / Camerapress / Profimedia