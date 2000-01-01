Maďarské volby se blíží. Podívejte se do galerie, kde najdete výběr nejzajímavějších plakátů. Na tomto stojí: „Špinavá štěnice.“ Maďarské slovo poloska (čti pološka) v tomto kontextu znamená skrytý mikrofon. Hanlivá přezdívka Pétera Magyara vznikla v době, kdy byl manželem ministryně spravedlnosti Judit Vargové (Fidesz) a otcem tří dětí, doma tajně nahrával jejich komunikaci, pak ji 14 měsíců terorizoval a vydíral proto, aby se s ním nerozvedla, aby lhala před policií o domácím násilí a udržela ho ve funkcích.
Autor: István Léko
Pryč s NERem. Samolepka hnutí FF (Félmillió fiatal a változásért – Půl milionu mladých pro změnu), která podporuje Pétera Magyara. Zkratka NER znamená Systém národní spolupráce (Nemzeti együttműködés rendszere), takto nazval Viktor Orbán novou státní strukturu, kterou začal budovat od roku 2010, kdy koalice Fideszu a Křesťanskodemokratické strany poprvé získala v parlamentu více než dvoutřetinovou většinu.
Autor: István Léko
Pryč s NERem. Samolepka hnutí FF (Félmillió fiatal a változásért – Půl milionu mladých pro změnu), která podporuje Pétera Magyara. Zkratka NER znamená Systém národní spolupráce (Nemzeti együttműködés rendszere), takto nazval Viktor Orbán novou státní strukturu, kterou začal budovat od roku 2010, kdy koalice Fideszu a Křesťanskodemokratické strany poprvé získala v parlamentu více než dvoutřetinovou většinu.
Autor: István Léko
Pryč s NERem. Samolepka hnutí FF (Félmillió fiatal a változásért – Půl milionu mladých pro změnu), která podporuje Pétera Magyara. Zkratka NER znamená Systém národní spolupráce (Nemzeti együttműködés rendszere), takto nazval Viktor Orbán novou státní strukturu, kterou začal budovat od roku 2010, kdy koalice Fideszu a Křesťanskodemokratické strany poprvé získala v parlamentu více než dvoutřetinovou většinu.
Autor: István Léko
Lže, proto se bojí diskutovat. Premiér Orbán byl často kritizován, že nechodí do diskusních pořadů. Když pak ale začal vystupovat na mítincích v různých městech Maďarska, aktivisté opozice jeho akce pravidelně narušovali vulgárními výkřiky.
Autor: István Léko
Riziko představují oni: Volodymyr Zelenskyj, Péter Magyar a Ursula von der Leyenová. Plakát, který najdete v Budapešti prakticky na každém kroku, sděluje voličům, kdo přeje Maďarsku Orbánův pád a neúspěch. Propaganda Fideszu se odvolává na důkazy o spolupráci strany Tisza s cizími tajnými službami ze zemí EU a Ukrajiny, o plánech dosadit probruselskou a proukrajinskou vládu či o plánu posílat maďarské vojáky na Ukrajinu.
Autor: István Léko
Spojme se proti válce! Plakát, na němž Viktor Orbán vyzývá občany, aby vyplnili národní petici o tom, zda Maďarsko má podporovat Ukrajinu penězi či zbraněmi, nebo ne.
Autor: István Léko
Stop Orbán – špinavý Fidesz. Samolepka na odpadkovém koši. Skutečnost, že Orbán v posledních letech zřetelně přibral na váze, se stává nástrojem dehonestace premiéra a zdrojem spekulací o tom, že je nemocný.
Autor: István Léko
Pokud tvůj hlas dostane Tisza, odvedou tě. Propaganda Fideszu varuje mladé muže, že pokud dají hlas Magyarovi, který sympatizuje se Zelenským, budou muset narukovat, jít na Ukrajinu bojovat proti Rusku a případně zemřít.
Autor: István Léko
Konec. Samolepku se slovem vége (konec) lepí aktivisté Magyara na plakáty Fideszu.
Autor: István Léko
Tisza, Tisza, Tisza. Nápisy opozice na volebním plakátu Fideszu. Tisza je druhá největší řeka v Maďarsku, ale i zkratka názvu strany Tisztelet és szabadság párt (Strana respektu a svobody).
Autor: István Léko
Hele, něco ti upadlo! Samolepka upozorňuje voliče na to, že Péter Magyar není nejostřejším nožem v kuchyni. Soudě podle obsahu dlouhých projevů lídra opozice autor nálepky není daleko od pravdy.
Autor: István Léko
Tisza tě napálí. Slovní hříčka rýmující se se známým sloganem strany Pétera Magyara Árad a Tisza (Tisza se rozlévá). Átbasz je vulgární sloveso, dalo by se přeložit i jako zradí či oklame.
Autor: István Léko
Ne válce! Jistá volba! Jedním z hlavních bodů volebního programu Fideszu je ukončení války na Ukrajině už i proto, že mnoho příslušníků maďarské menšiny na Podkarpatské Rusi je násilně odváděno na frontu. Maďarská média denně zveřejňují videa, jak verbíři ukrajinské armády chytají na ulicích či v obchodech muže, mlátí je a násilně je strkají do dodávky.
Autor: István Léko
O1G. Jedná se o ikonickou zkratku výrazu Orbán egy geci (Orbán je zmrd), který před jedenácti lety použil premiérův někdejší přítel, šedá eminence a pokladník Fideszu Lajos Simicska, který řídil údajné nelegální financování strany. Simicska, který byl později také přistižen, jak po zdech maluje zkratku O1G, odešel do ústraní.
Autor: István Léko
Fideath. Jedno z nejvíce rozšířených hesel složené ze slov Fidesz a Death (smrt) nepotřebuje komentář.
Autor: István Léko
Orbán jako zlý duch. Maďarský premiér vyobrazen jako mimozemský tvor z oblíbené komedie Krotilelé duchů (Ghostbusters). Symbol kresleného bílého ducha v červeném přeškrtnutém kruhu (zákazová značka) se jmenuje No-Ghost Sign.
Autor: István Léko
Král Viktor I. Karikatura Orbána poukazující na to, že za posledních 16 let soustředil do své ruky obrovskou moc.
Autor: István Léko
Tato nálepka je naprosto zbytečná. Stejně jako Péter Magyar a jeho Tisza. Tento názor sdílí nejen příznivci Viktora Orbána.
Autor: István Léko
Zakažme Orbána! Další plakátek z dílny organizace Půl milionu mladých pro změnu.
Autor: István Léko
Ubývají pouze písmena… Trefná samolepka o zkratkách maďarských levicových stran. MSZMP (Maďarská socialistická dělnická strana Jánose Kádára), MSZP (Maďarská socialistická strana Ference Gyurcsánye byla stejná jako ta Kádárova, jen z jejího názvu vyškrtli slovo dělnická), MZP (zkratka jména Pétera Márki-Zaye, dnes již bezvýznamného Orbánova vyzyvatele ve volbách v roce 2022) a nakonec MP (Péter Magyar).
Autor: István Léko
Mike Tyson vlastizrady. Kuřecí skelety dokáží zázraky. Plakát upozorňuje nejen na blízký vztah Putina s Orbánem, z něhož - ironicky řečeno - často padá azbuka, ale i na to, že ačkoliv si premiér buduje pověst askety, přesto významně přibral. Kuřecí skelety (csirkefarhát) jsou oblíbeným jídlem chudých maďarských důchodců.
Autor: István Léko
Mysli na svoji vlast, vol Tiszu! Klasická všudypřítomná samolepka strany Pétera Magyara.
Autor: István Léko
Maďarsko už je čtvrtým rokem mistrem Evropy v korupci. Mezi hlavní volební argumenty Tiszy patří i údajná vysoká míra korupce maďarské vládní garnitury.
Autor: István Léko
Já, muž dvojí tváře. Paktoval jsem se s Putinem a Kremlem. Ale nemohu o tom mluvit, protože bychom prohráli volby, říká Orbán v ruské košili, s ruskou vlajkou na polovině tváře i na klopě saka. Už brzy ve vězení, píše se ve žlutém rámečku. Jedná se o reakci levice na stejnojmennou komiksovou knihu Gábora Szűcse o životě a díle Pétera Magyara (ten má na levé straně tváře bruselské hvězdy a na klopě ukrajinskou vlajku), hlavně o jeho zákulisních dohodách s Kyjevem a Bruselem. Komiks je beznadějně vyprodán, vede žebříček prodejnosti v síti knihkupectví Libri, prý šel na dračku i u příznivců Tiszy. A údajně se chystá dotisk.
Autor: István Léko
Mafiánský stát. Pomalovaný plakát Fideszu u budapešťské radnice.
Autor: István Léko
Hajrá Fidesz a Tiszar. Pro a proti: Fidesz do toho a Tisza stojí za hovno (slovo szar znamená hovno).
Autor: István Léko
Jistá volba… průšvihu. Na plakát Fideszu někdo (nepřeložitelným vulgárním výrazem) napsal, že když Orbánova vláda vyhraje, Maďarsko čeká průšvih.
Autor: István Léko
Фидес. Azbukou napsaný název maďarské vládní strany poukazuje na úzké vztahy Orbánovy garnitury s Kremlem. Maďary tato proruská politika mimořádně štve, jelikož Rusové potlačili jejich revoluci v roce 1948-1949, porazili je ve druhé světové válce, krvavě potlačili boj o svobodu na podzim roku 1956 a pak dlouhá desetiletí okupovali Maďarsko.
Autor: István Léko
Raději jsem štěnice než pedofil. Protiorbánovská nálepka (štěnice – poloska je přezdívka Pétera Magyara kvůli odposlouchávání manželky) reaguje na pedofilovou kauzu z února 2024, která otřásla s jedním ze základních pilířů Orbánovy politiky (ochrana dětí). Kvůli skandálu (zřejmě po nátlaku Orbána) odstoupily dvě významné političky Fideszu: prezidentka Katalin Nováková i ministryně spravedlnosti Judit Vargová (tehdy ještě Magyarova manželka). Důvod: vyšlo najevo, že před návštěvou papeže v roce 2023 v Budapešti dostal milost náměstek ředitele dětského domova, který vydíral svědky, aby vzali zpět výpovědi proti pedofilnímu řediteli.
Autor: István Léko
Být Fideszákem je ostuda. Jasné sdělení bez komentáře.
Autor: István Léko
Stop Fidesz. Co symbolizují písmena tvořící název strany? Až na sekyru se dají rozluštit: záchodová štětka připomíná výrok ministra dopravy Jánose Lázára, který řekl, že Romové mohou čistit toalety ve vlacích InterCity; D jako tlustý (maďarsky dagadt) Orbán; přeškrtnuté € znamená, že Orbánova vláda odmítá přijetí eura; S symbolizuje 27 fotbalových stadionů, jejichž výstavba či renovace si vyžádala přibližně 600 miliard forintů (asi 40 miliard korun) z veřejných rozpočtů; bílé pruhy v písmenu Z připomínají zebry, které pobíhají na haciendě miliardáře a Orbánova přítele Lőrince Mészárose ve vesnici Alcsútdoboz nedaleko Budapešti.
Autor: István Léko
Změna je nutná. Letadlo Maďarska místo vládou slíbeného strmého vzletu tvrdě přistálo. Maďarsko neprospívá dost dobře, protože Brusel již zhruba deset let systematicky trestá zemi kvůli Orbánově strategii v otázkách migrace, genderové politiky či podpory Ukrajiny tím, že Evropská komise zadržuje mnoho desítek miliard eur unijních peněz (zhruba třetinu ročního HDP země).
Autor: István Léko
Běž domů, Ivane! Snad nejbolestivější nápis, který vadí i příznivcům Fideszu. Doposud nevysvětlitelným jevem je paradox, že zatímco Orbán jako první volal po odchodu sovětských vojsk z Maďarska 16. června 1989 v projevu při znovupohřbívání hlavní oběti potlačené revoluce z roku 1956 Imreho Nagye, což byla nejsilnější událost přechodu z komunismu ke svobodě, dnes se ze všech lídrů zemí EU nejvíce přátelí s Kremlem. Ruszkik haza! (Rusáci, jděte domů!) bylo ikonické heslo bojovníků za svobodu v roce 1956, stejně jako Běž domů, Ivane! v Praze v roce 1968.
Autor: István Léko
Orbán jako Kim Čong-un. Fidesz – Piszkos választás. V překladu Špinavá volba, což se v maďarštině rýmuje s hlavním sloganem Fideszu – Biztos választás (Jistá volba). Viktor Orbán nejen doma, ale i v zahraničí je levicovými politiky a novináři označován za diktátora, což není pravda, protože v zemi od změny režimu byly volby vždy demokratické a budou i letos 12. dubna. Přesto v Maďarsku ze strany pokrokářů vznikají hanlivé přezdívky jako například Viktátor či Viki, Viki, bolševiky.
Autor: István Léko
Dostaneme do parlamentu člověka! Ze všech letošních volebních hesel v Maďarsku snad nejvíce nutí k zamyšlení plakát recesistické Strany dvouocasého psa (Kétfarkú kutyapárt), maďarská obdoba německé Die Partei. Embert juttatunk a parlamentbe (Dostaneme do parlamentu člověka) je sice hezký záměr, ale i vzhledem k malé popularitě této ultraliberální strany (lehce pod pětiprocentní hranicí) tato ambice asi nemá šanci. Slogan nejspíše vznikl na základě vtipu: Mohl zůstat člověkem, ale bohužel šel do politiky.
Autor: István Léko