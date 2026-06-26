Celé čtvrti v troskách. Satelitní snímky rozkryly rozsah katastrofy ve Venezuele

Autor: ,
  11:06aktualizováno  11:06
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Venezuela den po dvou ničivých zemětřeseních rozkrývá rozsah katastrofy. Počet...

Venezuela den po dvou ničivých zemětřeseních rozkrývá rozsah katastrofy. Počet potvrzených obětí stoupl na 235, zraněných je 4300, oznámil v noci na pátek SELČ ministr zdravotnictví Carlos Alvarado. Řada zemí včetně Česka přislíbila zemi pomoc a vyslání týmů pro hledání zavalených. Srovnávací satelitní snímky odhalují, že otřesy srovnaly se zemí celé čtvrti. | foto: Profimedia.cz

Podle agentury AFP je mezi oběťmi také nejméně šest cizinců. Předchozí bilance...
Zemětřesení zasáhlo v La Guaira také bytový komplex. „Bohužel jsme dosud...
Dvojité zemětřesení, podle americké geologické služby (USGS) o síle 7,2 a 7,5,...
Celkový pohled na budovy v Playa Puerto Viejo v obci Vargas v La Guaira ukazuje...
12 fotografií
Venezuela den po dvou ničivých zemětřeseních rozkrývá rozsah katastrofy. Počet potvrzených obětí stoupl na 235, zraněných je 4300, oznámil v noci na pátek SELČ ministr zdravotnictví Carlos Alvarado. Řada zemí včetně Česka přislíbila zemi pomoc a vyslání týmů pro hledání zavalených. Srovnávací satelitní snímky odhalují, že otřesy srovnaly se zemí celé čtvrti.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.