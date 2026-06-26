26. června 2026 11:06, aktualizováno 11:06
Celé čtvrti v troskách. Satelitní snímky rozkryly rozsah katastrofy ve Venezuele
Venezuela den po dvou ničivých zemětřeseních rozkrývá rozsah katastrofy. Počet potvrzených obětí stoupl na 235, zraněných je 4300, oznámil v noci na pátek SELČ ministr zdravotnictví Carlos Alvarado. Řada zemí včetně Česka přislíbila zemi pomoc a vyslání týmů pro hledání zavalených. Srovnávací satelitní snímky odhalují, že otřesy srovnaly se zemí celé čtvrti.
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