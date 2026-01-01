náhledy
Nejrozsáhlejší požár v obytné oblasti v Norsku od druhé světové války. Tak místní média popisují obří požár v Drammenu, který zničil více než stovku domů a donutil stovky lidí opustit své domovy.
Autor: Thomas Fure/NTB Scanpix via AP, ČTK
Požár vypukl v pátek odpoledne v rezidenční čtvrti Krokstadelva, která je součástí města Drammen ležícího přibližně 40 kilometrů jihozápadně od Osla. Evakuováno muselo být více než 400 lidí, 17. července 2026.
Autor: Reuters
Rozsáhlý požár v norském Drammenu zničil více než stovku bytů a domů. (19. července 2026)
Autor: Profimedia.cz
Rozsáhlý požár v norském Drammenu zničil více než stovku bytů a domů. (19. července 2026)
Autor: Profimedia.cz
Rozsáhlý požár v norském Drammenu zničil více než stovku bytů a domů. (19. července 2026)
Autor: Profimedia.cz