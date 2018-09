Uklízeč šířil dětskou pornografii. Aby zamaskoval stopy, hrozil observatoři útokem

Sacramento Peak /Praha Americká solární observatoř v Sacramentu byla několik týdnů uzavřená a nikdo nevěděl proč. Dokumenty federálního soudu ukázaly, že místní uklízeč využíval síť wifi k šíření dětské pornografie. Muž zatím není trestně stíhaný, všichni pracovníci se už vrátili do práce, uvedla ve čtvrtek agentura Reuters.

Vše započalo v červenci, kdy jeden z agentů FBI zkoumal databázi dětské bezpečnosti a zjistil, že v místě solární observatoře v americkém Sacramentu je někdo připojený ke stránkám s dětskou pornografií.

FBI následně prověřila všechny IP adresy a určila, odkud přesně se dětská pornografie šířila. Zjištěné informace dovedly vyšetřovatele k místnímu uklízeči, kterého následně FBI označila za hlavního podezřelého a počítač mu bez oznámení zabavila.

Když to uklízeč zjistil, pokusil se zmást vyšetřovatele a začal šířit informace, že zařízení není zabezpečené a že je jen otázkou času, kdy se observatoř stane terčem útoku. Dokonce se vyjádřil, že v oblasti se nachází sériový vrah, který by mohl do zařízení proniknout a někoho popravit, uvedla místní televizní stanice KRQE. Jeho výroky vyvolaly obavy ohledně bezpečnosti zaměstnanců a vedení rozhodlo ve čtvrtek 6. září o evakuaci.



Po jedenácti dnech, v neděli 16. září, vedení ohlásilo, že není nutné déle prostor uzavírat, a že zaměstnancům již nehrozí žádné nebezpečí. Přesto však na nějaký čas najali bezpečnostní firmu, aby observatoř hlídala.

Situaci vedení observatoře vysvětlilo tak, že místo bylo evakuováno kvůli policejnímu vyšetřování trestné činnosti. Podle FBI zatím nikdo nebyl obviněn a nebyl vydán příkaz k zadržení. Případem se ale dál budou zabývat.



V době, kdy byla observatoř uzavřena, se k lidem dostalo jen mizivé množství informací. To vedlo k mnohým spekulacím a konspiračním teoriím. Lidé dokonce uzavření observatoře spojovali s událostí v nedalekém Roswellu, kde bylo v roce 1947 údajně zpozorováno UFO.

Solární observatoř v Novém Mexiku byla postavena v roce 1947 americkými leteckými silami. O několik let později se stala Národní sluneční observatoří, která je součástí Národní vědecké nadace.

Místní teleskop dokáže vytvořit jedny z nejostřejších fotografií slunce na světě. Data z pozorovatelny jsou odesílána do státní univerzity v Novém Mexiku a zároveň slouží vědcům z celého světa.