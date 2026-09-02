Okresní soudce v Utahu Tony Graf dal za pravdu státním zástupcům, podle nichž mají přesvědčivé důkazy, že Robinson střelil Kirka do krku v době, kdy loni v září hovořil se studenty v areálu Utah Valley University ve městě Orem. Robinsonovi obhájci se pokusili zabránit soudnímu řízení, případně alespoň vyloučit možnost trestu smrti.
Argumentovali tím, že státní zástupci neprokázali, že střelba na Kirka vystavila další osoby v jeho okolí riziku smrti. Jde přitom o přitěžující okolnost, která podle zákona umožňuje uložit Robinsonovi trest smrti.
„Každý krok v tomto procesu s sebou nese tíhu všeho, o co Charlieho rodina kvůli jeho vraždě přišla, zejména jeho děti, které vyrostou bez otce,“ uvedla Kirkova rodina v prohlášení.
Smrt 31letého konzervativního aktivisty a spojence Donalda Trumpa vyvolala silné reakce amerických politiků. Sám prezident podpořil pro pachatele nejvyšší trest. „Myslím, že ho máme. Přeji si pro něj trest smrti a Utah to umožňuje,“ uvedl Trump tehdy v rozhovoru pro stanici Fox News. O uložení trestu smrti hodlá usilovat také guvernér Utahu Spencer Cox. Dvaadvacetiletý Robinson byl zatčen 11. září nedaleko města St. George na jihu Utahu, kde vyrůstal.
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12. září 2025