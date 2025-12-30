Aerolinky 8. března 2014 oznámily, že ztratily kontakt se strojem, který s pasažéry ze 14 zemí letěl z malajsijské metropole Kuala Lumpur do Pekingu a z neznámého důvodu se odchýlil od své trasy.
Předpokládá se, že se Boeing 777 zřítil v jižní části Indického oceánu západně od australského pobřeží a je v až sedmikilometrové hloubce.
Vrak se hledal několikrát: rozsáhlé mezinárodní pátrání skončilo v roce 2017 a soukromá firma Ocean Infinity se pak snažila stroj lokalizovat mezi lednem a květnem 2018, kdy prozkoumala více než 112 000 kilometrů čtverečních mořského dna, ale bez úspěchu.
Ačkoli bylo dosud na různých pobřežích nalezeno několik desítek trosek, stále se hledá hlavní trup letadla, pasažéři i černá skříňka.
Ocean Infinity novou akci zahajuje poté, co letos od února do dubna prohledávala mořské dno asi 1500 kilometrů od západoaustralského Perthu.
Pátrání obnovené v úterý má i s přestávkami trvat 55 dní a zaměřit se na 15 000 kilometrů čtverečních, kde by se havarovaný letoun mohl s největší pravděpodobností nacházet.
Malajsijská vláda se na tom dohodla s americkou firmou, které v případě nalezení trosek zaplatí 70 milionů dolarů (přes 1,4 miliardy korun).