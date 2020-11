Pro přepravu vakcín na covid je nutný suchý led. Někteří experti varují před jeho nedostatkem

Washington/Praha Vakcína proti covidu společnosti Pfizer musí být skladována a přepravována ve velmi nízké teplotě, což dokáže zajistit suchý led. To ale může být problém pro chudší země a někteří odborníci tvrdí, že už teď je nedostatek prostředků pro jeho výrobu. Manipulace se suchým ledem může být navíc nebezpečná.

Vakcína, která slibuje až 95procentní účinnost proti koronaviru, musí být během přepravy uložená v krabičkách s dvojitou membránou a suchý led zajistí požadovanou teplotu kolem minus 70 stupňů Celsia.

To je zhruba o 50 stupňů chladnější, než je zapotřebí u běžných vakcín. Očkovací látka americké firmy Pfizer a německé společnosti BioNtech by mohla být schválena a distribuována do USA a zemí EU do konce letošního roku. Informoval o tom server CNN.

Suchý led je oxid uhličitý v pevném skupenství. Jeho teplota je nižší než teplota ledu a nezanechává vlhkost. Ve farmacii se používá u biologického materiálu či nějaké chemické látky, které musí být uchovány při určité teplotě, jinak se znehodnotí. Pokud musí být takový materiál převezen, balí se většinou do polystyrénových krabic, které se suchým ledem vykládají.



Pfizer plánuje v příštím roce odeslat až 1,3 miliardy dávek, což vyžaduje hodně suchého ledu a spoustu izotermických boxů. Krabice pojmou až 975 lahviček, což je 4875 dávek, a lze je znovu naplnit suchým ledem po dobu až 15 dnů skladování.

Generální ředitel Pfizeru Albert Bourla ve středu řekl, že žádné obavy z požadavků pro přepravu vakcíny nemá. To naopak vyvrací zástupce ředitele Jarbas Barbosa z Panamerické zdravotnické organice (PAHO). ,,Venkovské i městské oblasti kdekoliv na světě to nejsou schopné zvládnout. Nikdo na světě na to není připravený,“ obává se.

Komplikace s dostupností a přepravou

Jedna z komplikací je právě dostupnost suchého ledu. Ve Sdružení pro stlačený plyn se ale domnívají, že poptávku dokážou zvládnout. Kapacita výroby oxidu uhličitého v Americe a Kanadě činí 30 000 tun výroby denně.

K podpoře ultrachladného skladování vakcín pro boj s koronavirem má být zapotřebí v USA a Kanadě méně než pět procent produkce suchého ledu.



Sam Rushing, prezident floridské společnosti Advanced Cryogenics, naopak upozornil, že už teď se Spojené státy potýkají s regionálním nedostatkem. Podle něj je problém méně vozidel na silnicích v důsledku vypuknutí pandemie. To znamená menší produkci ethanolu, z něhož je oxid uhličitý vedlejším produktem.

Několik kurýrních firem se zavázalo k přepravě očkování v suchém ledu po celé Americe, jednou z nich je UPS. Upozorňuje ale na komplikace, které s přepravou vakcín souvisejí. Suchý led totiž není uživatelsky přívětivý a může být i nebezpečný, pokud je skladován nesprávně a ve stísněných prostorech. Federální letecká správa ho klasifikuje jako nebezpečný náklad.

Peter Gerber, generální ředitel Lufthansy Cargo, upozorňuje na snížení přepravní kapacity. „Pokud musíte naložit více ledu, není možné naložit tolik vakcín. Postupy musí být velmi speciální, aby se zajistilo, že bude splňovat potřebný stupeň chladu,“ vysvětlil pro CNN minulý týden.

Firma DHL upravuje plány distribuce podle specifikací každé vakcíny. „Existuje omezení pro množství suchého ledu přepravovaného v letadle. Obvykle se jedná 500-1 000 kilogramů v závislosti na řadě faktorů,“ říká generální ředitel společnosti David Goldberg. Taky tvrdí, že během příštích dvou let bude třeba na 15 000 letů dodat 15 milionů chladicích boxů. Společnost podle něj vytvořila vysoce kvalitní síť chladících řetězců a přidává lety mezi Čínou, Evropou a USA.

Pfizer s výrobními linkami v Evropě a Spojených státech očekává v průměru 20 nákladních letů denně po celém světě. Jakmile lahvičky s očkováním dorazí, mohou být skladovány při teplotě 2 až 8 stupňů Celsia po dobu až pěti dnů, než se kvalita zhorší. Pfizer tvrdí, že vyvinula „just-in-time systém,“ kdy budou dodávat zmrazené lahvičky přímo do místa očkování. Společnost bude také sledovat teplotu každé přepravované krabice.

Odbornice na dodavatelské řetězce ze státní univerzity v Severní Karolíně Julie Swannová tvrdí, že by velké nemocniční systémy mohly hrát roli distribučních uzlů, ovšem ne všechny americké státy by obstály. Havaj minulý týden uvedla, že žádná její nemocnice nemá speciální mrazničky pro uchovávání tohoto typu vakcíny. „Pokud bude potřeba vakcínu použít během několika dní, poskytovatelé musí být připraveni. Zatím ale nemáme definující data o tom, kdo a kde je prioritní populace,“ upozorňuje Swannová. Důležitým faktorem je i čas. Čím více článků bude v celém dodavatelském řetězci, tím víc je ohroženo zachování teploty vakcíny.

Očkování v rozvojových zemích

Získání zamrazené vakcíny je problém především pro chudší země. Dopravní spojení je pomalejší a zdravotnická zařízení v rozvojových zemích nejsou tak vybavená. Prashant Yadav, expert na dodavatelský řetězec a vedoucí pracovník Centra pro globální rozvoj říká, že produkce oxidu uhličitého je omezená.

„Náklady a rizika spojené s přepravou velkého množství suchého ledu jsou také překážkou,“ dodává. Problematické mohou být státy jako je Afrika nebo Indie, protože nemají potřebnou „studenou“ infrastrukturu.

Peru je jedna ze zemí, která s vakcínou od společnosti Pfizer počítá. Lékař Germán Malága si myslí, že očkování v hlavním městě Lima by mohlo být efektivní. V hlavním městě Peru je totiž pravděpodobně 30 ultra chladných mrazniček.

„Pro dalších 20 milionů Peruánců včetně And a deštných pralesů ale k dispozici nejsou,“ upzorňuje. „Zbytek země by mohl využít čínskou vakcínu CoronaVac čínské firmy Sinovac. Ta vyžaduje uchovávání v teplotě dva až osm stupňů Celsia, to je lépe zvládnutelné,“ vysvětlil. Pokud se ale Pfizer prokáže jako nejúčinnější, poptávka po ultra chladících mrazničkách podle něj vysoce stoupne.