Česko se zdrželo hlasování o rezoluci OSN k ochraně klimatu. Jako jediný stát EU

Česká republika jako jediný stát EU nesouhlasila s rezolucí Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středečním hlasování se zdržela, uvádí OSN. Přidala se tak k významným producentům ropy a plynu jako jsou Katar, Bahrajn, Kazachstán či Kuvajt. Podle rezoluce by mohly státy vést se zeměmi, které neplní klimatické závazky, spory o odškodnění.
Valné shromáždění OSN přijímá rezoluci o ochraně klimatu. (20. května 2026) | foto: UN News

Rezoluce podpořila loňské stanovisko Mezinárodního soudního dvora (ICJ), podle kterého jsou státy právně zodpovědné v případě porušování svých klimatických závazků. ICJ se domnívá, že za některých okolností by státy poškozené klimatickými změnami mohly žádat o odškodnění.

Stanovisko soudu není závazné. Experti a ekologové ho však označují za přelomové.

Valné shromáždění OSN po několikaměsíční debatě závěry ICJ podpořilo. Pro rezoluci, jejíž původní text navrhl ostrovní stát Vanuatu, hlasovalo 141 států.

Dalších osm států, a sice Bělorusko, Írán, Izrael, Jemen, Libérie, Rusko, Saúdská Arábie a Spojené státy, hlasovalo proti. Česká republika a dalších 27 států, mezi kterými jsou významní producenti ropy a plynu jako Katar, Bahrajn, Kazachstán či Kuvajt, se zdržely hlasování.

ICJ ve svém stanovisku také tvrdil, že za některých podmínek by bylo možné žádat po státech, které neplnění své klimatické závazky, odškodnění a kompenzace.

Z rezoluce po vyjednávání vypadl návrh na zřízení mezinárodního registru škod způsobených neplněním klimatických závazků, který měl shromažďovat poznatky použitelné při sporech o odškodnění.

Byla ale podpořena možnost, aby státy, které změny klimatu výrazně poškozují, mohly vést se státy, které neplní své klimatické závazky, spory o odškodnění.

Rezoluce také státy vyzývá, aby plnily své mezinárodní závazky a usilovaly o to, aby nárůst teplot do konce století nepřesáhl 1,5 stupně ve srovnání s předprůmyslovou érou.

Rezoluci Valného shromáždění přivítal generální tajemník OSN António Guterres. Podle něj rezoluce ukazuje, že řešení klimatické krize není politickou volbou, ale právní povinností států. Podle Guterrese je schválení rezoluce „vítězstvím naší planety“, stojí v prohlášení OSN.

