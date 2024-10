Bodyguardi prozradili fitness aplikací Putina tam, kde být neměl. I další lídry

To, kde se přední světoví politici právě vyskytují, lze překvapivě sledovat online prostřednictvím fitness aplikace, kterou používají jejich osobní strážci. Podle francouzského deníku Le Monde aplikace Strava odhalila to, co má být veřejnosti spíš skryto: místa pobytu například prezidentů USA Joea Bidena, Francie Emmanuela Macrona nebo Ruska Vladimira Putina.