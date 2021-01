Lidé v Los Angeles mohou využít digitální průkaz. Jejich iPhone je pak upozorní na druhý termín očkování

Los Angeles Vakcínu proti covidu má člověk dostat celkem dvakrát. V Los Angeles se koronavirus šíří v poslední době velmi rychle, proto tam přistoupili k inovativnímu řešení. To, zda očkovaný dostal i druhou dávku vakcíny, by měl ohlídat digitální průkaz, který bude mít dotyčný člověk uložený v iPhonu. Zároveň by mohl sloužit jako důkaz o očkování na různých místech.

Hlavním cílem této iniciativy je, aby se lidé přišli naočkovat i podruhé. Na druhou dávku vakcíny by je měla upozornit notifikace v iPhonu. Doktorka Claire Jarashowová podle Bloombergu řekla, že policisté a další zodpovědné osoby nyní nejsou schopni ověřit, jestli očkovaní šli i na druhou dávku vakcíny. Podle Jarashowové očkovaný sice dostane papírový průkaz o očkování, ten se dá ale snadno ztratit. Digitálně navíc půjde i o důkaz, že dotyčný se nechal naočkovat vakcínou schválenou v USA, což může usnadnit prokazování například na letišti, ve škole nebo v práci, píše agentura Bloomberg.

Vakcinace zatím nejde tak rychle, jak se v USA plánovalo, tvrdí americký epidemiolog O poskytnutí vakcinačního průkazu se postará start-up Healthvana, který už má zkušenosti s poskytováním podobného softwaru pro pacienty s HIV, jimž zasílá výsledky testů. Tento rok navíc začal spolupracovat přímo s okresem Los Angeles při rozesílání výsledků koronavirových testů lidem. Healthvana na očkovacím pasu uvádí identifikační číslo pacienta, název použité vakcíny a první i druhé datum očkování. Vakcinační průkaz si mohou příjemci vakcíny uložit do Apple Wallet. Okres Los Angeles k tomuto kroku přistoupil, protože je jedním z ohnisek nákazy covidu-19. Minulý týden tento region zlomil rekord v počtu nově hospitalizovaných i zemřelých pacientů. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné, aby se lidé nechali i podruhé naočkovat. Tento okres má okolo 10 milionů obyvatel a patří mezi nejlidnatější v celých Spojených státech amerických. Digitální pas má ale několik úskalí. Pro uživatele ostatních operačních systémů jako Androidu je cesta k pasu zatím uzavřená. Nelze také ověřit, že osoba, která se prokazuje digitálním pasem, je ta samá, která podstoupila očkování, píše server BBC. Pro některé může být překážkou poskytnutí osobních údajů. Jarashowová v tom ale nevidí problém, protože Healtvana má s tímto typem aplikací zkušenosti. „Je to bezpečné tak, jen jak to může být. Osobně bych se při používání digitálního pasu cítila bezpečně. Doufám, to ostatní uklidní,“ dodala.