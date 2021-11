Očkovací premiant Dánsko opět zavádí některá omezení. Počty nakažených v zemi rostou

Země zrušila všechna do té doby platná pandemická opatření před dvěma měsíci. Vláda to odůvodňovala vysokou mírou proočkovanosti obyvatelstva, která již tehdy blížila osmdesáti procentům. Do restaurací nebo do kina bylo možné přijít klidně i bez jakéhokoli covidového potvrzení.



V té době patřily roušky a respirátory už dávno minulosti a vytratily se z veřejného života. Jejich povinné nošení, například v dopravních prostředcích, bylo zrušeno již v polovině srpna.



Teď se ovšem Dánové k některým omezením zase vrací, neboť nově nakažených prudce přibývá. Premiérka Mette Frederiksenová proto v pondělí večer oznámila, že občané se budou muset znovu prokazovat takzvaným koronavirovým pasem. Znamená to, že přístup do restaurací, na koncerty případně jiné aktivity, kde se schází více než 200 lidí, bude možný pouze s dokladem o absolvovaném očkování, o uzdravení z nemoci nebo s negativním testem.



Pro venkovní akce stanovila vláda limit pro příslušná potvrzení na dva tisíce účastníků. Stejná povinnost bude opět platit i pro návštěvy v nemocnicích nebo zařízeních pro seniory.

Dánská premiérka zároveň také oznámila, že covid se má znovu vrátit na seznam společensky závažných onemocnění. Včera představila v epidemiologickém výboru dánského parlamentu své návrhy.

V šestmilionové zemi od poloviny října počet nově infikovaných narůstá. V posledních pěti dnech zaznamenávaly úřady denní přírůstky okolo dvou tisíc případů. Počet pacientů, kteří museli být kvůli covidu převezeni do nemocnice, překročil hranici tří set. Již koncem minulého týdne varoval Národní zdravotní ústav před zahlcením nemocnic v zemi.

„Zdravotní úřady vycházejí z předpokladu, že infekcí bude dál přibývat,“ uvedla premiérka Frederiksenová. Podle ní je za současným zhoršením situace „malá skupina“ ve společnosti, jež prý nedodržuje pravidla. Frederiksenová naopak vyzdvihla, že 88 procent obyvatel přijalo nabídku a nechalo se očkovat.

Přehled díky digitalizaci zdravotnictví

Dánský přístup v boji proti pandemii byl dlouho považovaný za příkladný. Na rozdíl od jiných států reagovala vláda na pandemii velmi rychle. Na jaře 2020, když se objevila první ohniska nákazy, vyhlásila přísný lockdown. Nikdy ale nemusela vyhlásit zákazy vycházení jako v jiných zemích.

V boji proti pandemii sehrál významnou roli i systém dánského zdravotnictví, který je plně digitalizovaný a jednotlivá pracoviště jsou vzájemně propojena. Úřady tak měly přehled o nakažených, stejně jako o potenciálních rizikových skupinách.



Později to umožnilo provádět velký počet testů najednou. Vláda tehdy tvrdila, že by bylo možné otestovat všechny obyvatele země během jediného týdne. Také očkovaní veřejnosti mohlo díky tomu proběhnout rychleji a koordinovaněji než jiných evropských zemích.

Ze všeho nejvíc ale nakonec zafungovala důvěra veřejnosti v dánský zdravotní systém, která podle průzkumů Dánského rozhlasu ani v nejkritičtějších chvílích na začátku prvního lockdownu nikdy neklesla pod 89 procent.