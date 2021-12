Ani třetí dávka neochrání. Musíme říci veřejnosti pravdu, řekl politik. Izrael se chystá na čtvrtou

Izraelský premiér Naftali Bennett opatření považuje za cestu, která pomůže překonat nastupující vlnu koronavirové varianty omikron. Vyzval také obyvatele, aby s očkováním neváhali.

„Občané Izraele byli prvními na světě, kdo dostal třetí dávku vakcíny proti covidu-19. Budeme pionýry i ve čtvrté dávce,“ prohlásil Benet.

Ještě v polovině prosince přitom odborníci, kteří působí jako poradci izraelské vlády v postupu proti šíření koronaviru, nedoporučili zavést čtvrtou dávku očkování ani pro seniory či lidi se sníženou imunitou. Nyní vládní tým doporučil čtvrtou dávku, a to po nejméně čtyřech měsících od dávky třetí.

Doporučení přišlo poté, co Izrael oznámil první případ úmrtí člověka nakaženého variantou omikron. Podle listu The Jerusalem Post zemřel muž ve věku kolem 60 let v pondělí v nemocnici v Beerševě na jihu země. Trpěl ale vážnými komplikujícími zdravotními problémy. Nemocnice podle listu oznámila, že příčinou jeho smrti byly tyto zdravotní potíže, nikoli virus.

V Izraeli podle premiéra Bennetta začala pátá vlna epidemie a zabránit rychlému šíření omikronu mají podle něj lidé očkováním, a to včetně dětí. Za jediný den se zdvojnásobil počet nakažených novou variantou na celkových 341. Dalších 800 podezření na omikron se ověřuje.

„Musíme říci veřejnosti pravdu… Od expertů slýchám, že ani třetí dávka vakcíny neochrání proti omikronu,“ citoval server Ynetnews ministra zdravotnictví Omara Barleva.

Ne všichni ministři jsou z vývoje nadšení. Ministryně vnitra Ajelet Šakedová prosazovala, aby naočkování čtvrtou dávkou bylo dobrovolné. Ministr financí Avigdor Lieberman zase variantu omikron přirovnal ke chřipce. Ministr spravedlnosti Gideon Sa’ar navrhoval finanční odměnu pro rodiny, které nechají naočkovat své děti ve věku od 5 do 11 let, nebo pro lidi, kteří si nechají aplikovat posilující dávku.

Zatím bylo rozhodnuto, že počínaje nedělí mají úřady omezit počet přítomných zaměstnanců na 50 procent běžné kapacity. Toto opatření má platit do 26. ledna. Dalším schváleným opatřením je přesunutí žáků a studentů na distanční výuku, ale pouze v těch regionech, kde je očkováno méně než 70 procent populace. V obchodních centrech mohou restaurace zase nabízet pouze jídlo s sebou, a to jenom očkovaným.

Izrael v listopadu zavřel hranice ve snaze zpomalit šíření omikronu a pravidelně aktualizuje seznam zemí, kam mají Izraelci zákaz vyjíždět.

V pondělí v Izraeli přibylo 1 300 nových nákaz koronavirem, což je nejvyšší denní údaj od října. Z těch, u nichž se prokázala varianta omikron, bylo 95 procent lidí označovaných v Izraeli za nechráněné, což znamená, že nebyli naočkovaní třetí dávkou vakcíny, ani neprodělali covid-19 v minulých šesti měsících. Reprodukční číslo je nyní na hodnotě 1,28.

V devítimilionovém Izraeli od začátku epidemie na covid-19 zemřelo 8 232 lidí, nakazilo se přes 1,3 milionu občanů a ukončenou vakcinaci má 5,8 milionu Izraelců. Třetí dávku má za sebou více než 4,1 milionu lidí.

Další posilující dávka v Německu a Británii

O možnosti čtvrté dávky vakcíny proti koronaviru se ve středu na tiskové konferenci zmínil i německý ministr zdravotnictví Karl Lauterbach. „Osobně vycházím z potřeby čtvrtého očkování,“ prohlásil.

Podle Lauterbacha je ale nyní složité budoucí situaci hodnotit, protože není jasné, jak dlouho posilující třetí dávka dokáže imunitu podporovat. Lidé se jí však pravděpodobně nevyhnou.

Po vzoru Izraele a Německa uvažuje o zavedení čtvrté dávky vakcíny i Velká Británie, která se v poslední době potýká s vysokým nárůstem nakažených variantou omikron v zemi, píše deník Daily Mail.

Zavedením další posilující dávky se v tuto chvíli zabývá Smíšený výbor pro očkování a imunizaci. V potaz vezme stav imunity po další dodatečné dávce a také počet hospitalizovaných.

Už nyní mají možnost se nechat očkovat čtvrtou dávkou lidé s oslabeným imunitním systémem, v budoucnosti by se do této skupiny mohli zařadit starší obyvatelé a lidé z rizikových skupin. A pak zase všichni, jak už se stalo obvyklé.

„Potřebujeme vidět více dat. Jsme v jiné situaci než Izrael a potřebujeme vidět více údajů o slábnoucí imunitě a účinnosti vakcín proti hospitalizaci,“ řekl Anthony Harnden, zástupce předsedy výboru.