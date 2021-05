Rakousko zavádí úlevy už pro ‚prvoočkované‘. Vakcína poslouží jako vstupenka na hřiště nebo do hospody

VÍDEŇ/PRAHA Rakouský parlament v pondělí rozhodl, že lidé, kteří se nechali očkovat proti covidu-19, budou mít výhody. Nebudou tak již muset předkládat negativní testy, aby například mohli využívat dosud uzavřené služby, navštěvovat kina či sportovní zařízení. Rakouská vláda předpokládá, že od června by měl tento dokument existovat i v digitální podobě jako „zelený pas“, a to v rámci mobilní aplikace.

Předpokladem ovšem bude, že zájemce o tento průkaz bude mít na svém mobilu aktivovaný digitální podpis. Občané, kteří nemají mobily, si budou moct nechat vytisknout QR kód na papír a prokazovat se pak tímto způsobem. Vytisknout dokument by jim měly být schopny na požádání obecní úřady či magistráty větších měst.



„Lidé s očkováním mají být v rámci prvního kroku osvobozeni o povinnosti nechat se testovat,“ prohlásil v pondělí v parlamentu ministr zdravotnictví Wolfgang Mückstein. Dále uvedl, že podle současného stavu vědeckého výzkumu je účinnost očkování tři týdny po první dávce dostatečná, aby „umožnila první krok k návratu do normality“.



Zástupci vlády v pondělí před poslanci nastínili, že konečným cílem má být postavit na stejnou úroveň očkované spolu s uzdravenými z covidu a lidmi, kteří se mohou prokázat negativním testem. I proto počítá vláda ještě s dalším rozšířením možností podstoupit testy na koronavirus.

Dosud stát hradil účastníkům zdravotního pojištění měsíčně pět covidových testů, nyní mají nově získat nárok na deset. Intenzivnější testování bude také povinné na pracovištích, zejména tam, kde dochází k vyššímu soustřeďování lidí. V minulosti v takovýchto případech stačilo nosit na pracovištích respirátory, nyní budou povinné i testy.

Úlevy pro očkované by měly začít platit již pro velké rozvolňování, které Rakousko plánuje počínaje 19. květnem. V ten den by měly znovu otevřít restaurace, hotely či ubytovací zařízení.

Pro jejich provozovatele bude ovšem i nadále platit povinnost umožnit vstup pouze hostům, kteří budou mít buď očkování, nebo negativní test. Zachována zůstane i povinnost dodržovat bezpečné rozestupy, stejně jako nosit roušky ve vnitřních prostorách. Rakouská vláda si od toho slibuje pomoc pro cestovní ruch, který hlásí kvůli více než rok trvající pandemii výrazné ztráty.

Metropole se otevírá

Pondělím také přestala platit přísná uzávěra ve dvou rakouských spolkových zemích, ve Vídni a v Dolním Rakousku. Původně byla vyhlášena ještě před Velikonocemi, kdy oba regiony zaznamenávaly vysoké denní přírůstky u nově nakažených a v jejich nemocnicích začala být situace kritická. Později byla opatření ještě o dva týdny prodloužena.

V rakouské metropoli i blízkém okolí tak bude moci otevřít řada obchodů, stejně tak i zoologické zahrady, muzea nebo kadeřnictví. V uzavřených prostorách zůstává v platnosti povinnost nosit roušky a dodržovat rozestupy.

Zachováno bude i pravidlo, že na 20 metrů čtverečních prodejní plochy může být pouze jeden zákazník. Zároveň také skončila povinnost nosit roušky nebo respirátory na veřejných místech s vysokou koncentrací lidí.

„Bylo správné, že jsme jako jedna z prvních zemí vsadili na masové testování a při boji s pandemií postupovali cíleně s ohledem na jednotlivé regiony, nikoli plošně,“ uvedl kancléř Sebastian Kurz. Tím se prý podařilo zvládnout třetí vlnu lépe než jinde.

V Rakousku v minulých týdnech platila v různých částech země rozdílná omezení. Zatímco v nejzápadnější spolkové zemi, Vorarlbersku, směly kvůli nízkým počtům nově nakažených otevřít venkovní zahrádky restaurací již v polovině března, na východě se situace vyvíjela přesně opačně.

Zákaz nočního vycházení trvá

I tak ale zůstávají některá omezení dál v platnosti. Týká se to i zákazu nočního vycházení mezi osmou hodinou večerní a šestou ranní. Výjimkami jsou obstarávání denních potřeb, cesty do práce a zpět, případně péče o potřebné. Teoreticky je možné pít na veřejnosti i alkohol. Jak ale upozorňuje deník Die Presse, pokud se tak stane po 20. hodině, může to mít za následek trestní oznámení.

Konec tvrdého lockdownu ve Vídni a Dolním Rakousku s sebou přinesl i otevření škol, přestože většina z nich bude pro začátek fungovat v režimu střídavé výuky. Nejpozději od 17. května se ale počítá s návratem k „předcovidovému“ provozu. Děti se ale budou muset třikrát týdně testovat a mít roušku i během vyučování.