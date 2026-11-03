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Od nového roku žádná vojenská pomoc pro Izrael, prohlásil Trump

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  14:55aktualizováno  15:25
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Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu (13....

Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu (13. října 2025) | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump vystupuje na předvolebním mítinku na letišti v...
Setkání izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a amerického prezidenta...
Setkání izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a amerického prezidenta...
Setkání izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a amerického prezidenta...
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USA na konci roku přestanou poskytovat vojenskou pomoc Izraeli, prohlásil v úterý prezident Donald Trump v rozhovoru se stanicí Fox News. Dohodl se na tom prý s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Někteří demokratičtí politici podle Trumpa využívali americkou finanční podporu Izraele jako záminku ke kritice republikánů. Izrael už podle něj pomoc Washingtonu nepotřebuje.

„Co se týče poskytování peněz Izraeli, s Bibim jsme dříve uzavřeli dohodu, že budeme Izraeli dávat čtyři miliardy dolarů (87 miliard Kč) ročně. A před několika měsíci jsme se dohodli, že s tím přestaneme,“ řekl Trump. Ukončení pomoci podle něj přijde na konci letošního roku. USA opět Izraeli pomohou, pokud to bude potřebovat, dodal.

Izrael si bude podle Trumpa moci nadále od USA zbraně kupovat. „Mohou si koupit, co chtějí. Stejně tak Evropa. Vyrábíme nejlepší zbraně na světě,“ řekl Trump.

Memorandum o porozumění, které Izraeli zajišťuje roční vojenskou pomoc v hodnotě 3,8 miliardy dolarů, má vypršet v roce 2028, píše agentura Reuters. Nyní se podle ní jedná o dalším vývoji poskytování pomoci klíčovému spojenci USA. Netanjahu v květnovém rozhovoru se stanicí CBS News řekl, že doufá, že se Izrael do deseti let obejde bez americké vojenské podpory.

Podpora Izraele mezi Američany od začátku války v Pásmu Gazy v roce 2023 klesá, a to zejména mezi demokraty. V demokratických primárkách uspěla řada progresivních kandidátů, kteří otevřeně kritizují Izrael. Trump v této souvislosti zmínil Abdula El-Sayeda, demokratického kandidáta do Senátu za Michigan. Dlouhodobou americkou pomoc Izraeli navíc začínají zpochybňovat i někteří umírněnější demokraté.

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