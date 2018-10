Útulek, nebo povinné práce a vězení. Orbánova vláda brání tvrdý zákon proti bezdomovcům

Budapešť Maďarské ministerstvo lidských zdrojů v pondělí prostřednictvím svého mluvčího bránilo dodatek ústavy, podle kterého je nelegální spát na ulici v blízkosti kulturních a dalších význačných míst. Regulace, která v pondělí vstoupila v platnost, v podstatě staví mimo zákon bezdomovectví. Podle mluvčího úřadu Benceho Rétvariho má opatření chránit životy lidí bez domova, napsala agentura MTI.

Lidem „dopadeným“ jako bezdomovci, kteří po výzvě policie odmítnou jít do útulku, podle nových pravidel hrozí, že budou zapsáni do povinného pracovního programu, anebo půjdou do vězení. Může jim být i zabaven osobní majetek.



Aktivisté za lidská práva se obávají, že jde o začátek vládní kampaně proti lidem bez domova. Pravicová vláda premiéra Viktora Orbána se dosud soustřeďovala především na hrozbu, kterou pro Maďarsko představují uprchlíci a migranti.

Opatření má bránit tomu, aby lidé bez domova v zimě při spaní na veřejných místech umrzli a donutit je, aby vyhledali přístřeší pro bezdomovce, řekl v pondělí v rozhovoru s televizí M1 Rétvari. Útulky podle něj nabízely bezdomovcům vždy dostatečný počet míst. Poskytovat by jim mohly i „sociální služby, oblečení, práci nebo možnost účastnit se veřejných prací“, dodal mluvčí.

Agentura MTI v pondělí mimo jiné oznámila, že se maďarská vláda rozhodla vyčlenit 300 milionů forintů (skoro 24 milionů Kč) na okamžité řešení bezdomovectví. Podle Rétreviho chce Budapešť na péči o bezdomovce vynaložit celkem devět miliard forintů (718 milionů Kč).