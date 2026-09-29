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Brexit napáchal víc škody než užitku, řekl britský premiér. Chce lepší vztahy s EU

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  19:00aktualizováno  19:00
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Odchod Velké Británie z Evropské unie napáchal více škody, než přinesl užitku, prohlásil v úterý britský premiér Andy Burnham ve svém prvním projevu v čele vládnoucích labouristů. V souvislosti s plánovaným summitem mezi Británií a EU přislíbil, že představí možnosti, které podle něj existují ve vztazích mezi ostrovním královstvím a unijní sedmadvacítkou.

„Brexit napáchal více škody, než kolik přinesl užitku. Musíme pro Británii obnovit vyšší míru růstu a prosperity,“ pronesl ministerský předseda na stranické konferenci. Londýn vystoupil z Evropské unie v roce 2020. Předcházelo tomu referendum, které vyhlásil konzervativní premiér David Cameron.

„Británii nezajistíme jasnou cestu, kterou potřebujeme pro zbytek tohoto století, dokud nerozhodneme o dlouhodobém vztahu s trhem, který je pro nás stále tím největším,“ řekl Burnham.

Andy Burnham (22. září 2026)
Britský premiér Andy Burnham během Valného shromáždění OSN v New Yorku.
Britský premiér Andy Burnham na Valném shromáždění OSN (22. září 2026)
V Londýně se konala demonstrace za návrat Británie do EU. (20. června 2026)
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„Využiji příležitosti kolem nadcházejícího summitu a představím vám i celé zemi, jaké jsou podle mého názoru různé možnosti dlouhodobých vztahů Británie s našimi evropskými partnery,“ pokračoval.

„Později v letošním roce se uskuteční summit mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií, kde bude jedním z bodů programu otázka, jak co nejlépe spolupracovat v oblasti migrace. Kromě toho budeme pracovat na zajištění výhod pro naše britská odvětví, která brexit nejvíce poškodil,“ dodal Burnham, který se do čela labouristů i vlády postavil letos v červenci.

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