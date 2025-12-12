V Oděse po ruských útocích hořela turecká loď. Ankara vyzvala k omezenému příměří

  19:34
Při útoku na ukrajinský přístav Čornomorsk byla zasažena turecká loď, uvedlo v pátek turecké rejdařství. Přístav je vzdálen asi 20 kilometrů od Oděsy, která se i s přilehlou oblastí stala terčem ruských raket a dronů. Ankara následně vyzvala k okamžitému zastavení bojů mezi Ruskem a Ukrajinou, incident podle ní ohrožuje bezpečnost lodní dopravy v Černém moři. O útoku se zmínil také ukrajinský prezident Zelenskyj.

Společnost Cenk Denizcilik, která je provozovatelem zasažené lodě, podle agentury Reuters uvedla, že její trajekt Cenk T byl odpoledne zasažen krátce po zakotvení. Loď obstarává dopravu mezi tureckým černomořským přístavem Karasu a Oděsou.

Zásah způsobil požár, který se snažily uhasit remorkéry a hasičské týmy v přístavu. Loď přepravovala kamiony naložené čerstvým ovocem, zeleninou a potravinami, uvedla s odvoláním na komuniké firmy agentura AFP.

Oděský server Dumskaya předtím zveřejnil snímek hořící lodě s velkým nápisem Cenk Roro na boku plavidla. Zveřejnil také videozáběry z místa. Později informoval, že v oděském přístavu byl zraněn pracovník soukromé společnosti.

„Dnešní ruský úder, podobně jako mnoho dalších, neměl a nemohl mít žádný vojenský význam. V přístavu Čornomorsk poškodil civilní loď. To opět dokazuje, že Rusové nejenže neberou dostatečně vážně nynější příležitost k diplomacii, ale že pokračují ve válce právě proto, aby zničili normální život na Ukrajině,“ uvedl Zelenskyj na platformě Telegram.

Erdogan navrhuje omezené příměří

Turecký prezident Recepem Tayyip Erdogan v pátek svému ruskému protějšku Vladimiru Putinovi na setkání v Turkmenistánu řekl, že v rusko-ukrajinské válce by bylo ku prospěchu omezené příměří. Erdogan navrhl, aby se vztahovalo hlavně na energetická zařízení a přístavy, napsal Reuters.

Ukrajina za pomoci námořních dronů, tedy bezposádkových plavidel, v poslední době napadla v Černém moři podle médií nejméně tři tankery z ruské stínové flotily. Ty do světa navzdory sankcím vyvážejí ruskou ropu. Terčem dronů Sea Baby se pokaždé staly prázdné tankery plující do ruského přístavu Novorossijsk.

Příjmy z prodeje ropy jsou pro Moskvu důležitým zdrojem příjmů. Rusko z těchto peněz může financovat válku proti Ukrajině, která trvá už skoro čtyři roky.

Putin, na jehož rozkaz ruská vojska v únoru 2022 vtrhla na Ukrajinu, označil útoky na tankery v Černém moři za pirátství. Pohrozil, že Rusko své údery rozšíří na ukrajinské přístavy i lodě, které do nich vplouvají.

Erdogan předtím prohlásil, že útoky na lodě v Černém moři jsou nepřijatelné. Zúčastněné strany vyzval, aby se podobným akcím vyhýbaly.

