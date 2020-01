Odhaluje příčiny nehod a lidská selhání. Jak vznikla černá skříňka a kdo ji zkoumá?

Už přes padesát let musí být povinně na palubě všech dopravních letounů, aby v případě nehody podala svědectví o tom, jaké mohly být její příčiny. Zvlášť tehdy, pokud letecké neštěstí, k jakému došlo například i tento týden v Íránu, nikdo nepřežije.

U Teheránu se zřítil ukrajinský boeing se 176 lidmi, všichni zahynuli. Nejvíc pasažérů bylo z Íránu a Kanady

V letadle jsou umístěny zpravidla dvě černé skříňky (jedna nahrává veškerou komunikaci a zvuky v pilotní kabině, druhá zaznamenává parametry letu). Jsou uloženy v koncové části trupu, která při většině tragických havárií zůstává nejméně poškozena. Záznamníky jsou vytvořeny tak, aby odolaly extrémním podmínkám, jako je voda, žár i přetížení.

Černá skříňka přitom nemá černou barvu, ale většinou jasně oranžová, aby ji bylo možné co nejsnáze najít.



Kdo prošetřuje záznamy černých skříněk? Podle inženýra Josefa Bejdáka, vedoucího letového oddělení z Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod by správný postup měl vypadat takto:

země, kde se stala nehoda osloví stát, kde byl stroj vyroben (v případě Boeingu je to USA nebo Francie pro Airbus).

dále ICAO (Mezinárodní organizace pro civilní letectví) nařizuje skříňky předat příslušné organizaci v zemi výrobce letadla, například v USA je to NTSB (Organizace bezpečnosti přepravy). Ta v laboratořích provede analýzu záznamů. Na základě mezinárodní úmluvy o civilním letectví se státy, které ji podepsaly, zavazují ke spolupráci ve vyšetřování leteckých nehod. Úmluva ICAA požaduje spolupráci ve vyšetřování leteckých nehod mezi: zemí, kde se havárie odehrála

státem, kde bylo letadlo zapsáno do rejstříku

kde je zapsán dopravce

a zemí, kde bylo letadlo navrženo a vyrobeno Na vyšetření katastrofy, kde zemřelo více než 100 lidí vzniká podle Bejdáka obrovský tlak. "Rozhodne-li se stát, ve kterém letadlo havarovalo, že černé skříňky zemi výrobce nevydá, musí najít náhradní stát, který disponuje prostředky pro analýzu záznamníků," říká. Nebývá to ale prý zvykem.

Historie

Dodnes není jasné, proč se jí tak říká. Ta první podobná dnešním přístrojům byla oválná a červená, proto jí také přezdívali červené vejce. Vymyslel ji australský chemik David Warren poté, co byl přizván k vyšetřování série nehod prvních dopravních tryskáčů v letech 1953 a 1954, kdy odborníci – bez údajů z kokpitu – jen těžce odhadovali, zda je příčinou neštěstí špatné počasí, lidské selhání, nebo mechanická porucha.

„Pořád jsem si říkal: Kdybychom tak mohli znovu zachytit těch posledních pár sekund,“ cituje list New York Times z jeho rozhovoru v roce 1985. „Ušetřili bychom si celé to dohadování a nejistotu.“

tak roku 1954 takové zařízení vymyslel a popsal ve zprávě „Přístroj na pomoc vyšetřování leteckých neštěstí“. O tři roky později dokončil prototyp stroje zaznamenávajícího letové údaje a roku 1958 k němu přidal ještě zařízení na zaznamenávání konverzace pilotů v kokpitu.

Otázky a odpovědi: Záhada pádu ukrajinského boeingu, jeden z motorů se údajně přehřál

Nejdříve se jeho červené vejce instalovalo hlavně do britských letadel, ale postupně se rozšířilo po světě. S dalšími patenty přišli technici ve Spojených státech, jejichž přístroje fungovaly na podobných principech a sloužily ke stejnému účelu, ale ani ony nebyly černé.

Jedno z možných, nikoli však jistých vysvětlení nabízí předchůdce moderní černé skříňky. Před tím, než se údaje o letu zaznamenávaly na dnešní paměťové disky nebo dřívější kovové pásky či cívky, navrhl letecký technik François Hussenot zařízení zachycující pomocí systému zrcátek údaje na fotografický film. A ten musel být pochopitelně v temné krabici.

Konec černých skříněk?

Buď jak buď, v budoucnu už žádná černá, oranžová ani oválná skříňka zřejmě nebude potřeba. Uvažuje se o tom, že údaje by se nezaznamenávaly přímo v letadle, ale během letu by se posílaly přes satelity. Odborníci by tak měli jasnější představu, co se mohlo přihodit, ještě dříve, než by k havarovanému letadlu dorazily záchranné týmy.