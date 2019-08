Odmítám řídit autobus, který podporuje homosexualitu, řekl řidič v Norwichi. Firma jej suspendovala

K celé události došlo v anglickém Norwichi. „Čekala jsem na autobus číslo 501, ale řidič nám řekl, že musíme počkat, až si vymění autobus, protože tento podporuje homosexualitu. A on ho kvůli vícebarevnému číslu 501 odmítá řídit,“ napsala na Twitter cestující Becca Searsová.

Today I was waiting for the 501 bus to thickthorn and we were told by the driver we had to wait for him to swap buses as “this bus promotes homosexuality and I refuse to drive it” due to the multicoloured “501” sign @nparkandride Norwich doesn’t appreciate homophobia pic.twitter.com/YwDPOT0jeJ