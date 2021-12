Odmítáš vakcínu? Padej do civilu. Americké letectvo dalo sbohem 27 neočkovaným, další budou následovat

Když americký prezident Joe Biden v polovině září vyhlásil očkovací povinnost pro všechny federální zaměstnance (až 100 milionů lidí), v USA se strhl povyk. Zejména pravice protestovala proti domnělému omezování svých práv. Jedním z argumentů bylo dobře známé „mé tělo, má volba“ – slogan používaný v minulosti americkými feministkami v boji za univerzální právo na umělý potrat.

Podle očekávání bylo hned několik příkazů zablokováno federálními soudy. Oblastní soud v Georgii zablokoval očkovací povinnost pro federální kontraktory (zaměstnance podniků, které dodávají zboží federální vládě) a oblastní soud v Louisianě zrušil příkaz pro zdravotníky. Argumentem soudu byl v obou případech takzvaný overreach – termín používaný v USA pro případy, kdy federální vláda překročí své pravomoce.

Jenže pro armádu platí jiná pravidla – prezident je její nejvyšší velitel a jako takový disponuje právem očkování vojákům nařídit. Ministerstvo obrany má v rámci centrální vlády speciální postavení a k zavedení mandátu mu de facto stačí rozkaz ministra obrany. Poněvadž letectvo stanovilo pro očkování nejdřívější deadline ze všech složek armády, jako první také v pondělí sáhlo k propouštění.

Za „oběť“ příkazu padlo 27 letců. Není zatím jasné, zda šlo o piloty či jiné příslušníky. Mluvčí amerického letectva Ann Stefaneková pouze sdělila, že šlo o vojáky v „prvním období služby“, pravděpodobně tedy mladé příslušníky nižších hodností. Americká média pro ně zásadně používají termín „airmen“, kterým se běžně označuje mužstvo, nikoli důstojníci.

Letci na odpis

Poněvadž očkovací povinnost má v rámci armády platnost rozkazu, oficiálním důvodem pro propuštění letců je „neuposlechnutí rozkazu“. To podle Stefanekové není nic výjimečného a každý rok je takto propuštěno až 1500 příslušníků letectva.

Na rozdíl od běžných rebelů by ale odpůrci očkování mohli z armády odcházet se ctí. V Kongresu totiž od minulého úterý leží návrh zákona republikánského poslance Marka Greena, který by jim zajistil takzvaný honorable discharge, neboli odchod do výslužby s odstupným.

Z 330 tisíc aktivních letců je nyní naočkováno přes 97 procent. Očkovat se odmítl tisíc z nich, dalších 4700 zažádalo o výjimku na základě náboženského přesvědčení. Sedmadvacet mužů propuštěných v pondělí podle Stefanekové patřilo do první skupiny.

Na řadě je námořnictvo

K propouštění pravděpodobně brzy sáhnou i další složky americké armády. Například námořníci či mariňáci měli sice téměř o měsíc delší deadline než letci, přesto měli být všichni očkováni do 28. listopadu. Podle zpráv amerických médií tak zdaleka ne všichni stihli učinit.

Někteří politici podobně tvrdý postup vůči vojákům kritizují. Mimo jiné ve světle současného napětí na rusko-ukrajinské hranici napadají oslabování vlastních ozbrojených složek jako nekoncepční. Obavy budí také navyšující se aktivita čínského letectva i námořnictva v oblasti Tchaj-wanu.

„V čase, kdy naši protivníci pokračují v navyšování svých kvantitativních i kvalitativních výhod oproti našim silám, neměli bychom se snažit zavádět jakoukoli politiku, která by třeba jen neúmyslně omezovala naši bojovou připravenost,“ napsal ministrovi obrany Lloydu Austinovi již v říjnu republikánský senátor Jim Inhofe, jinak také místopředseda senátního výboru pro ozbrojené složky.

Argumentem Pentagonu je naopak snaha o zaručení akceschopnosti ozbrojených sil. Očkovací povinnost je podle Austina jedinou cestou, jak zabránit vážnějšímu šíření epidemie covidu-19 mezi vojáky.

Na straně liberálů v tomto případě stojí americká ústava. Stejně jako je nepravděpodobné, že by se Bidenovi podařilo prosadit příkazy pro zdravotníky, stěží se dá očekávat jejich zvrácení v případě armády.

A je tu ještě jeden, o něco méně předvídatelný argument. Za americké války za nezávislost (1775-1783) totiž povinné očkování svých vojáků nařídil sám George Washington. A jak známo, co řekl „otec vlasti“, to má v Americe cenu zlata.