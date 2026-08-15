15. srpna 2026 19:49, aktualizováno 19:49
OBRAZEM: Filipíny se proměnily v „moře odpadků“. Čističi riskovali zdraví
Záplavy na Filipínách proměnily metropolitní oblast v okolí hlavního města Manily v „moře odpadků“. To zablokovalo vodní kanály a ještě více zhoršilo situaci. Filipínští představitelé hovořili i o „odpadové krizi“.
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