OBRAZEM: Filipíny se proměnily v „moře odpadků“. Čističi riskovali zdraví

Autor:
  19:49aktualizováno  19:49
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Záplavy na Filipínách proměnily metropolitní oblast v okolí hlavního města...

Záplavy na Filipínách proměnily metropolitní oblast v okolí hlavního města Manily v „moře odpadků“. To zablokovalo vodní kanály a ještě více zhoršilo situaci. Filipínští představitelé hovořili i o „odpadové krizi“. | foto: Profimedia.cz

Několik dní trvající intenzivní monzunové deště vedly k vyplavení tun odpadků....
Povodňová voda z Manilského zálivu přenesla většinu odpadů do metropolitní...
Ministr veřejných prací a dálnic Vince Dizon vyhlásil „odpadovou krizi“....
Čistící čety vytáhly z kanálu v Baclaranu 203 tun odpadu, což je dost na...
12 fotografií
Záplavy na Filipínách proměnily metropolitní oblast v okolí hlavního města Manily v „moře odpadků“. To zablokovalo vodní kanály a ještě více zhoršilo situaci. Filipínští představitelé hovořili i o „odpadové krizi“.
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.